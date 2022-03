Así funcionarán las reacciones en WhastApp

Un grupo reducido de usuarios ya está teniendo acceso a las reacciones en WhatsApp, una función tomada de Facebook y que busca darle otro tipo de interacción a los chats como emoticones.

La aplicación anunció en febrero que se encontraba desarrollando la fase final de las reacciones, y desde hace unos días varias personas la están probando en las cuentas beta de la plataforma, como es habitual, según informa WABeta Info.

WhatsApp is rolling out message reactions!



After enabling reaction notifications, WhatsApp is finally releasing message reactions to certain beta testers on WhatsApp beta for Android! Are you lucky?https://t.co/aY3xbetmMr