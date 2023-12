¡Es oficial! WhatsApp introduce mensajes de audio que desaparecen tras ser escuchados: así funciona

WhatsApp ha anunciado una nueva función que permitirá a los usuarios enviar mensajes de voz que se autodestruirán una vez que sean escuchados. La popular aplicación de mensajería busca brindar mayor privacidad y seguridad a la hora de compartir información confidencial.

La compañía propiedad de Meta, que ya había implementado la visualización única de fotos y videos en 2021, ha decidido expandir esta función a los mensajes de voz. Según el comunicado publicado en el blog oficial de la aplicación, la nueva funcionalidad estará disponible en todo el mundo en los próximos días.

WhatsApp contará con nueva funcionalidad de audio

El propósito principal de esta herramienta es permitir a los usuarios compartir información sensible de manera más tranquila y segura. Ya sea al dar instrucciones sobre el uso de una tarjeta de crédito o al planificar una sorpresa, los mensajes de voz de una sola escucha brindarán la confianza necesaria.

Para mantener la coherencia con la visualización única de fotos y videos, los mensajes de voz que desaparecen después de ser escuchados estarán identificados con un icono de "una vez" y solo se podrán reproducir en una ocasión. Asimismo, WhatsApp seguirá ofreciendo su cifrado de extremo a extremo para proteger la privacidad de los usuarios en todas las conversaciones.

El objetivo final de esta medida es añadir una capa adicional de privacidad a la comunicación en línea. La empresa se ha destacado por su compromiso con la innovación en privacidad y seguridad, y esta función de visualización única es un reflejo de ese enfoque constante.

Así puede utilizar la nueva función de audio de WhatsApp

De acuerdo con la función de visualización única, los archivos multimedia y de audio no se guardarán en las carpetas del destinatario y no podrán ser reenviados. Además, si los archivos no se abren en un plazo de 14 días, desaparecerán del chat. Para acceder a esta nueva funcionalidad solamente debe ir al micrófono del chat, enviar el audio y deslizar el dedo hacia arriba de la pantalla.

WhatsApp sigue evolucionando y adaptándose a las necesidades de sus usuarios, brindando nuevas herramientas para garantizar la confidencialidad de las conversaciones. Con esta función de mensajes de voz que desaparecen, la aplicación demuestra su compromiso continuo con la privacidad y la seguridad en el mundo digital.

