YouTube copia otra función de Twitch

La competencia por el consumo de video en internet es alta y YouTube no quiere ceder terreno, por eso anunció que se vendrá un cambio para beneficiar a los creadores de contenido y usuarios, y que adaptan de uno de sus mayores rivales: Twitch.

La plataforma anunció que desde ahora los dueños de los canales y los usuarios podrán regalar suscripciones, lo que permitirá un mayor flujo de este tipo de contenido y que en Twitch era algo que funcionaba desde hace rato ayudando a todos.

Las suscripciones, como en el resto de aplicaciones, están para que los creadores puedan dar contenido exclusivo o extendido de lo que hacen habitualmente, pero lo hacen a través de pagos lo que les ayuda a tener más opciones de crecer.

Excited to announce that starting May 11th, memberships Gifting Beta will be enabled for YouTube streams!



Been streaming on YouTube for 2.5 years and just so happy to see the platform continue to focus working on improving the streaming side of it.

Many more changes to come :)