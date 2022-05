Google muestra sus apuestas por tablets y relojes inteligentes

Google no es solo un buscador, también es una empresa que tiene una fuerte apuesta por productos tecnológicos como celulares, asistentes y ahora abrió las posibilidades a su primera tablet y reloj inteligente.

El objetivo de estos dispositivos es que lleguen en 2023 y que puedan competir con las marcas actuales que ya están establecidas en el mercado, especialmente las gamas más altas como Apple y Samsung.

Adicionalmente, están pensando para funcionar en todo el ecosistema de la marca, como los celulares Pixel. Aunque por ahora no hay detalles de precios, disponibilidad y fechas exactas de lanzamiento.

Sobre su tablet, Rick Osterloh, vicepresidente de dispositivos y servicios, dijo que no suelen hacer anuncios con antelación, pero que la “energía que rodea las tablets” los llevó a tomar esta decisión. Teniendo en cuenta que este tipo de productos tuvieron un renacer tras la pandemia y varias marcas volvieron a apostar por ellas cuando ya no tenían tanta relevancia.

Por ahora los detalles de sus características con escasos, pero Google ha venido mejorando la adaptación de Android a estos productos, lo que denota una importancia interna para ofrecer un dispositivo útil, que se lanzará en 2023.

Here’s a sneak peek at our upcoming Pixel tablet 👀



A next-generation @Android tablet powered by Google Tensor, designed to complement your Pixel phone.#GoogleIO pic.twitter.com/5WU6O09UKd