“Nadie nos abucheó”, Verónica Alcocer sobre su presentación en el Carnaval de Barranquilla

La primera dama, Verónica Alcocer, se refirió este 10 de febrero, día en que se vive el Carnaval de Barranquilla, a los supuestos abucheos de los que habría sido víctima durante una presentación en la capital del Atlántico.

Y es que en redes sociales empezaron a circular imágenes de un grupo de personas que estarían coreando en medio de las comparsas: “fuera Petro”. Además, señalaban que la esposa del presidente de la República se había ido del sitio como consecuencia de estos ‘ataques’.

¿Verónica Alcocer fue abucheada en Carnaval de Barranquilla?

Sin embargo, Alcocer manifestó que luego de haber participado en uno de los desfiles, sufrió un percance con su vestido, razón por la que tuvo que abandonar el evento:

“Todo mi cariño para la Fundación Hilos de Fe y el grupo de pospenadas que hicieron mi vestido. Manos artesanas que lo bordaron y recamaron con muchísimo amor. No pude acompañar a la comparsa todo el recorrido por un percance con el cierre del vestido. Solo recibí amor. ¡Muchas gracias!”, manifestó la primera dama en su cuenta de X.

Respecto a los rumores sobre el abucheo en su contra, señaló que es “mentira”:

“Nadie nos abucheó, al contrario, el pueblo nos dio mucho amor. Me salí porque mi vestido se dañó”.

Algunos usuarios señalaban que la situación ocurrió en la vía 40, a lo que Alcocer detalló que no estuvo en dicho lugar, sino que salió a la 44, “y los barranquilleros me trataron divino”.

"Hasta besos le mandaron a mi marido": primera dama sobre presentación en Carnaval de Barranquilla

Incluso, publicó un video en el que asegura mostrar “lo que verdaderamente pasó”, en donde se le ve bailar en compañía de las comparsas usando un vestido color gris. Dijo que “hasta besos le mandaran a mi marido (Gustavo Petro).

“Yo solo escuché: ¡Petro, Petro, Petro! Y frases lindas llenas de cariño. Ni una sola cosa fea pasó”, apuntó Alcocer.

Ay, Barranquilla, no sabes lo que te amo.



Mis amores, aquí les dejo el verdadero video, lo que realmente pasó. De verdad solo recibí amor. Y hasta besos le mandaron a mi marido. Yo solo escuché: ¡Petro, Petro, Petro! Y frases lindas llenas de cariño. Ni una sola cosa fea pasó. pic.twitter.com/O1wg5mmETq — Verónica Alcocer García (@Veronicalcocerg) February 10, 2024

El presidente Gustavo Petro también se refirió a lo ocurrido:

"Los mismos medios que dijeron que: " los magistrados fueron rescatados en helicóptero", tenían hoy listo el titular. "Fue abucheada Verónica Alcocer en Barranquilla" pero se les dañó la fiesta. En realidad el pueblo de Barranquilla hizo fiesta aplaudiendo el gobierno del cambio".