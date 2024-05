Aída Merlano irá a cirugía por un incidente íntimo con Westcol: ¿Qué pasó?

Aida Merlano, conocida influenciadora barranquillera, enfrenta un nuevo desafío mientras lidia con su complicado proceso judicial. Esta vez, no se trata de asuntos legales, sino de su salud.

Aida Merlano sufrió un incidente íntimo junto a Westcol

En un inesperado giro de los acontecimientos, Aida compartió a través de sus redes sociales que durante un momento íntimo con su novio, el popular streamer Westcol, sufrió un incidente relacionado con una de sus prótesis mamarias.

Según relató, mientras se encontraba con su pareja, la prótesis mamaria sufrió una ruptura debido a la presión excesiva, lo que la llevó a requerir atención médica de urgencia en una clínica.

Aida Merlano relató los detalles de su incidente junto a Westcol

"Le dije: ‘¡dale duro, que no pasa nada’, y sí pasó. Se me explotó una ‘pucheca’ por abusar de la fuerza se me rompió un implante y ahora debo cambiarlo”, explicó Aida sobre el infortunio que sufrió.

A pesar del susto inicial, Merlano ha decidido aprovechar la situación para realizar un cambio estético, optando por agrandar el tamaño de sus senos. "Por fortuna mis prótesis tenían garantía, así que, solo me resta elegir tamaño porque me las voy a agrandar", comentó.

Del mismo modo, Aida Merlano comentó en sus redes sociales. “Ahora seré una flaquita tetona. Estoy aquí en Barranquilla, donde me van a atender para agrandarme los senos. Voy a ponerme al día con algunos compromisos”.

Este incidente llega en un momento complicado para Aida, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá aumentara significativamente su sentencia por su presunta participación en la fuga de su madre, llevándola a enfrentar hasta 14 años de prisión. La joven de 24 años ha admitido sentirse abrumada por la incertidumbre y el miedo que la situación le genera.

Sin embargo, a pesar de estos desafíos, Aida sigue mostrando su fortaleza y determinación para enfrentar los obstáculos que se le presentan. Aunque reconoce que hay días difíciles, sigue manteniendo la esperanza y el optimismo mientras espera la respuesta de la justicia a su recurso de casación.