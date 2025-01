¿Qué está pasando con Aida Victoria Merlano?: seguidores aseguran que está casada

Los primeros días de enero de 2025 trajeron consigo una nueva ola de rumores sobre Aida Victoria Merlano.

A pesar de haber mantenido un bajo perfil en redes sociales durante el cierre del año anterior, la creadora de contenido barranquillera volvió a ser noticia debido a especulaciones sobre su vida personal.

En particular, un supuesto embarazo fue el centro de la atención, una noticia que rápidamente se viralizó en plataformas como Instagram y Twitter.

Aida Victoria Merlano en el ojo del huracán

En 2023, Aida Victoria había revelado en varias ocasiones que estaba contemplando la posibilidad de ser madre, ya fuera de forma natural o mediante inseminación artificial. Sin embargo, en 2024, su vida personal estuvo marcada por su regreso a las redes después de su ruptura con WestCol, lo que generó una gran expectación. A pesar de que la influenciadora comenzó una nueva relación con Juan David Tejada a finales del año pasado, esta ha sido más discreta en comparación con sus anteriores romances.

La controversia comenzó cuando, en diciembre, figuras como Yina Calderón y Epa Colombia comenzaron a especular sobre un posible embarazo de Aida Victoria. Yina Calderón fue la primera en comentar sobre este rumor, afirmando que no quería seguir peleando con Aida porque, según ella, “estaba embarazada”. “Ya no voy a pelear más con Aida Merlano... ¡porque está embarazada!”, dijo Yina, asegurando que no peleaba con mujeres que acabaran de ser madres. Por su parte, Epa Colombia también añadió leña al fuego al afirmar que Aida Victoria había intentado embarazarse de WestCol, pero que, tras la ruptura, encontró un nuevo compañero.

Desmentido en redes: Aida Victoria responde con un video

En medio de estas especulaciones, Aida Victoria Merlano reapareció en redes sociales para aclarar la situación. Publicó un video en sus historias de Instagram en el que se mostraba frente a un espejo, luciendo un abdomen esbelto y sin signos visibles de embarazo. En el video, la barranquillera acompañó la imagen con una pregunta a sus seguidores: "¿Ya se bajaron los kilos de diciembre?", lo que dejó en suspenso las afirmaciones de sus dos colegas influyentes.

La respuesta de Aida no fue explícita respecto a los comentarios de Yina Calderón y Epa Colombia, pero muchos interpretaron su publicación como una forma de desmentir los rumores sobre su embarazo. Sin embargo, algunos usuarios en redes sociales no quedaron convencidos, argumentando que un abdomen esbelto no era prueba suficiente de que Aida no estuviera esperando un bebé. "Aida, pero a mí se me notó casi a las 30 semanas", comentó una seguidora, lo que refleja las dudas que persisten en torno al tema.