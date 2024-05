¿Despedida? Alfredo hizo dura confesión en la Casa de los Famosos: "tengo una lucha interna"

La Casa de los Famosos, producción que se puede ver por el Canal RCN y Vix está llegando a su recta final y con ello, el nerviosismo y la tensión se han sentido bastante en las últimas semanas.

Lo anterior ha generado que algunos entren en un dilema si seguir o no en la competencia. Esta no es la primera vez que pasa, pues participantes como Julián Trujillo, Diana Ángel, en su momento y otros, han confeso en no querer seguir debido a la presión.

Precisamente, en los últimos días, Alfredo Redes, uno de los finalistas, confesó sentirse cansado y con un deseo enorme de ver a su familia con urgencia.

El creador de contenido lleva un difícil proceso en su estadía en la casa, pues aceptó el reto teniendo a Isaías, un hijo recién nacido, perdiéndose momentos importantes de sus primeros meses.

La dura confesión de Alfredo

Pese a que ha demostrado fortaleza durante todo el reality, el influenciador reveló que se siente cansado y percibe los días de forma más extensa al no poder estar cerca de su pequeño hijo, ya que ha pasado bastantes días sin poder verlo.

“Yo sentí esta semana superlarga y como tengo una lucha interna, siento todos los días superlargos”, mencionó el miembro de los papillentes.

Esta no es la primera vez que Alfredo confiesa sentirse cansado, pues para él, en la Casa de los Famosos, ya aprendió varias lecciones y confesó que de llegar a salir, no le afectará mucho.

Ante esto, sus compañeros del Team Papillente, en especial Karen, no dudó en hablarle del tema para motivarlo y alegrarlo sobre la evolución y aprendizajes que habría tenido Isaías en su ausencia.

Alfredo se encuentra en riesgo de eliminación

Durante esta semana, el público tomó la responsabilidad de nominar a los participantes que irían a la placa de eliminación.

Hasta este jueves, todo el Team Papilla fue enviado a la placa por el público. Alfredo fue el primero en ser sentenciado tras recibir la mayor cantidad de votos negativos.

No obstante, el creador tiene la oportunidad este sábado de salvarse en la prueba y asegurar su continuidad en la casa que define su top 5.