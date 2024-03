Astrólogo destapa las intenciones que tiene Melfi en La Casa de los Famosos: "no está siendo sincero"

El romance en La Casa de los Famosos entre Miguel Melfi y Nataly Umaña, ha dejado un sinnúmero de reacciones entre los televidentes y figuras públicas que se han atrevido a hablar de este tema. Y es que luego de haber terminado su matrimonio de 12 años con el actor Alejandro Estrada, ahora las dudas recaen sobre el futuro que tendrá esta nueva relación entre los dos participantes.

Para ello, en el programa del Canal RCN, 'Buen Día Colombia', decidieron invitar a un astrólogo para esclarecer todos estos temas. Se trata de Javis Predice, quien lanzó contundentes predicciones sobre lo que pasará en el reality, dejando a más de uno con la boca abierta.

La predicción sobre Melfi

De acuerdo con el experto, lo que ha sucedido entre Nataly y Melfi no tendrá futuro, puesto que el panameño no "está siendo sincero". "Ahí no va a pasar nada. Eso es puro ‘show‘, pura vaina. Y seamos sinceros, el miedo que este chico le tiene a los papás es tremendo. Miedo total”, dijo.

Javis incluso se atrevió a comparar a Melfi con Ricky Martin de cara a lo que viene. "Al chico [Melfi] le puedo decir que le espera una carrera espectacular… pero, ¿se acuerdan de Ricky Martin cuando empezó?, ahí tenemos a un Ricky 2″.

Miguel Melfi recibirá visita en La Casa de los Famosos

En el capítulo de este miércoles 13 de marzo, el turno para recibir un familiar es para Miguel Melfi, quien a través de la dinámica de los “congelados” podrá interactuar con un familiar sin poderse mover.

Así lo revelaron en la mañana del miércoles en ‘Mañana Express’ del canal RCN, quienes confirmaron que la próxima en ingresar a la casa será Anasiris Vásquez, madre del panameño Miguel Melfi.

Esto ha generado gran expectativa en la audiencia, pues se espera que la madre de Melfi hable sobre su relación con Nataly Umaña, la cual ha generado la ruptura de un matrimonio con el actor Alejandro Estrada.

¿Dónde ver La Casa de los Famosos Colombia?

No te pierdas ni un momento de La Casa de los Famosos Colombia, disponible todas las noches en el Canal RCN y en vivo las 24 horas a través de la app de ViX.