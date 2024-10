¿Karol G está embarazada? Feid respondió a los rumores en una entrevista: video

En medio de las especulaciones que han circulado en redes sociales, el cantante colombiano Feid decidió romper el silencio y abordar los rumores sobre un posible embarazo de su pareja, Karol G.

Las especulaciones surgieron tras la publicación de varias fotografías de la artista y su reciente anuncio de un retiro temporal de los escenarios, lo que generó un gran revuelo entre sus seguidores.

Desde hace semanas, los fanáticos han debatido sobre la posibilidad de que Karol G esté esperando un bebé. Los rumores se intensificaron después de que varios seguidores notaran un cambio en su abdomen, sugiriendo que la cantante podría tener una pancita de embarazo.

Esta percepción se contrastó con las imágenes de su figura tonificada durante su reciente Mañana será bonito tour, lo que llevó a muchos a cuestionar su estado actual. Además, la decisión de Karol G de alejarse temporalmente de los escenarios para cuidar de su salud generó aún más especulaciones.

La curiosidad llegó a tal punto que un periodista decidió abordar directamente el tema durante una entrevista con Feid. En un video que circula por redes, el reportero le preguntó:

La respuesta de Feid sorprendió a muchos y disipó cualquier duda.

Entre risas, Feid contestó de forma humorística:

¡El que está embarazado soy yo! No, no estás loco. Todavía no