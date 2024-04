Los puestos de trabajos que no serán reemplazados por la IA, según Bill Gates

El boom de la IA ha generado que la humanidad repiense sobre la utilidad de varios empleos, los cuales pueden eliminarse e incluso reemplazarse por la Inteligencia Artificial. El cofundador de Microsoft, Bill Gates, ha estudiado este tema y señaló los trabajos que no podrán ser reemplazados por la IA.

Bill Gates aseguró que hay trabajos que no serán reemplazados

En la historia de los avances tecnológicos, Gates ha sido uno de los principales personajes. Haber cofundado Microsoft, generó un hito en la historia de la tecnología y ha hecho que él sea una de las autoridades más importantes cuando se habla del futuro de la humanidad en materia de avances.

Gates cuenta con un podcast llamado ‘Unconfuse Me with Bill Gates’, en el cual estudia las posibilidades que ofrecen los avances de la tecnología. En un capítulo acompañado con el SEO de OpenAI, Sam Altman, el magnate se refirió sobre los puestos de trabajo que no cree que puedan ser reemplazados por la IA.

Gates fue claro que la IA ha permeado en varios trabajos, modificando consecuentemente su desarrollo y generando que en ciertos casos, la Inteligencia Artificial pueda tomar el puesto del capital humano.

¿Por qué Gates piensa que la IA no reemplazará los puestos de trabajo del sector biológico?

Sin embargo, el cofundador de Microsoft aseguró que no hay riesgo que la IA reemplace los trabajos relacionados con la energía y biología. Los argumentos de Gates fueron que estos puestos tienen la responsabilidad de estudiar la vida en sus formas y complejidades, lo cual no es posible con el uso de la IA.

El magnate consideró que hay cuatro causas para considerar que la Inteligencia Artificial no reemplazará a quienes trabajan en el marcado biológico. La primera corresponde a los seres vivos, quienes cuentan con sistemas altamente complejos que interactúan en todo momento. Según Gates, la IA no cuenta con las suficientes herramientas para comprender las estructuras internas, diferente a las capacidades de los biólogos que sí pueden hacerlo.

Por otro lado, la adaptabilidad y flexibilidad de los seres vivos es impresionante. Sin importar los cambios que presente el entorno, los organismos son capaces de modificarse por sí mismos para adaptarse al ecosistema sin complicaciones. El magnate cree que la IA no tiene la capacidad de entender y lograr esto.

La tercera razón radica en la creatividad y diversidad de los seres vivos en la Tierra. Si bien la Inteligencia Artificial cuenta con altas capacidades para generar diferentes soluciones a múltiples problemas, Gates consideró que no cuenta aún con la capacidad de innovación de la evolución biológica.

Por último, el cofundador de Microsoft señaló que la ética y valores son cruciales. La biología abarca la comprensión científica de los seres vivos, lo cual conlleva a tener consideraciones éticas y valores relacionados con el bienestar de los organismos. Gates aseguró que la IA no tiene conciencia para plantearse estos asuntos éticos.