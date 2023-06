Un cambio 'agridulce' en MasterChef Celebrity por la inmunidad: ¿Quién la ganó?

Luego de que ‘Vargasvil’ resultara eliminado de la competencia y tuviera que abandonar la cocina de MasterChef Celebrity 2023, los famosos se tuvieron que enfrentar a un nuevo reto al que muchos han temido: la caja misteriosa.

Inicialmente el reto comprendía el uso de hornos, sin embargo, cuando recibieron esa primera noticia, aún desconocían qué contenía la caja misteriosa. Con estas herramientas tenían que hacer una preparación de sal o dulce, era su elección.

Pasada más de media hora y cuando ya cada uno de los famosos avanzaba en su preparación, esa con la que ganarían el pin de inmunidad, llegó el momento de saber qué había dentro de la misteriosa caja.

“En qué momento esta puerca va a torcer el rabo”, comentó Laura Barjum.

Vea el capítulo 7 de MasterChef: 'Vargasvil', el primer adiós de Masterchef Celebrity 2023 |

Cambios en la cocina de Masterchef Celebrity 2023: la caja misteriosa

Claudia Bahamón anunció que el reloj se detenía y que todos debían levantar sus cajas, al hacerlo se encontraron con una amarga sorpresa, para otros pudo ser dulce: cada uno tenía un número y debía hacer pareja con quien tuviera su par.

La orden era clara y cada una de las parejas debía usar la preparación que estaban adelantando y combinarla con la de su nuevo compañero, es decir, el reto para quienes planearon un postre y quienes cocinaron algo de sal, era más difícil; los dos platos debían ser uno al final.

“Siempre hay giros y giros y giros”, lamentó Juliana Galvis, mientras que para Karoll Márquez “resulta un poco tensionante”.

Los grupos de Masterchef Celebrity 2023 quedaron así:

Laura Barjum y Juliana Galvis

Zulma Rey y Biassini Segura

Marcela Benjumea y ‘El negrito’

Julio Cesar y Jairo Ordoñez

Daniela Tapia y Diego Sáenz

Carolina Acevedo y Juan Pablo Barragán

Álvaro Bayona y Karoll Márquez

Francisca Estévez y Adrián Parada

La ‘Cata con botas’ y Mario Ruiz

Luces y el padre Walter Zapata

Martha Isabel Bolaños y Natalia Sanint

Faltaba una persona: Nela González, quien bajo su caja no encontró ficha, por lo que debió trabajar sin compañero, pero consideró que “siempre necesitamos la ayuda de la gente, pero en este caso, menos mal no me toca combinar mi plato con un postre”.

Luego de mucho debatir, una montaña de sabores y varios platos probados, los jueces deliberaron y tomaron una decisión: la pareja ganadora de los pines de inmunidad fueron Adrián Parada y Francisca Estévez.

Presentaron un plato llamado ‘Claudia Sakamón’, una musaka con torta de limón, que se llevó todos los elogios.