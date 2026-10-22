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Camilo Cifuentes se dejó ver con La Mijita tras polémica: "Hay que vivir el amor"

Durante una transmisión con Westcol, el influenciador y la creadora de contenido española hablaron sobre su noviazgo.

Camilo Cifuentes y La Mijita
FOTO: Captura de pantalla

Noticias RCN

octubre 22 de 2026
01:55 p. m.
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Camilo Cifuentes y La Mijita, se pronunciaron sobre las críticas que han recibido por su relación sentimental. Durante una transmisión con Westcol, ambos dejaron ver que continúan con su noviazgo y cuestionaron las versiones que circulan en redes sociales sobre su vida privada.

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¿Qué dijeron Camilo Cifuentes y La Mijita sobre su noviazgo?

La conversación tuvo lugar durante la fiesta organizada por Westcol. El streamer les preguntó a los dos si estaban enamorados, una pregunta a la que Cifuentes respondió: “Hay que vivir el amor al máximo”.

El manizaleño también se refirió a la importancia de buscar la felicidad propia sin permitir que las opiniones en redes sociales condicionen las decisiones personales.

¿Por qué la relación de Camilo Cifuentes y La Mijita ha generado polémica?

La controversia tiene como antecedente la situación sentimental que involucra a Cifuentes, La Mijita y Camila Sepúlveda, quien espera un bebé del influenciador anónimo. La discusión pública surgió después de conocerse señalamientos por una presunta infidelidad.

En una transmisión anterior, Cifuentes reconoció que no había sido claro con ambas mujeres y admitió su responsabilidad en lo ocurrido. “La cagué, cometí un error, no fui sincero con las dos”, dijo al referirse a sus actuaciones.

Pese a esos acontecimientos, La Mijita decidió continuar con la relación. La reciente transmisión con Westcol permitió que ambos se refirieran públicamente a su vínculo, en medio de las reacciones y los cuestionamientos que siguen circulando en internet.

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