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Camilo Cifuentes se volvió viral tras bailar en pleno stream: polémica en las redes

Camilo Cifuentes sacó los pasos de baile en un stream en plena polémica sentimental.

Camilo Cifuentes en stream
Foto: captura de pantalla IG @Letengoelchisme

Noticias RCN

octubre 19 de 2026
03:01 p. m.
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Camilo Cifuentes volvió a llamar la atención en redes sociales luego de protagonizar un inesperado momento durante una transmisión en vivo el domingo 18 de octubre.

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El creador de contenido puso música y mostró sus pasos de baile, una escena que generó comentarios entre sus seguidores en medio de la polémica sentimental que ha protagonizado junto a ‘La Mijita’ y su expareja, María Camila Sepúlveda.

¿Qué hizo Camilo Cifuentes durante la transmisión en vivo?

El influenciador reapareció en sus transmisiones habituales después de varios días marcados por las críticas y las reacciones a su situación sentimental. Durante el directo, compartió algunos detalles de su vida y, en un momento, decidió bailar al ritmo de la música.

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Su actitud llamó la atención de quienes seguían la transmisión, pues varios usuarios comentaron que no estaban acostumbrados a verlo tan espontáneo frente a las cámaras. Incluso el propio Cifuentes bromeó sobre sus movimientos y preguntó quién se animaba a enseñarle a bailar reguetón.

Los fragmentos del directo comenzaron a circular en redes sociales y provocaron comentarios de todo tipo. Algunos internautas tomaron la escena con humor, mientras otros relacionaron su comportamiento con el cambio de actitud que ha mostrado desde que su vida personal quedó bajo el foco público.

¿Por qué Camilo Cifuentes está en medio de la polémica?

La controversia comenzó después de que María Camila Sepúlveda, expareja del creador de contenido y madre de su hijo, compartiera su versión sobre el final de la relación y publicara conversaciones que, según ella, mostraban que todavía existían planes de construir una vida juntos.

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La situación tomó fuerza por los acercamientos de Cifuentes con Anthía López, conocida en redes sociales como ‘La Mijita’. En una transmisión con Westcol y el cantante Blessd, el influenciador reconoció que no había sido sincero con las dos mujeres sobre las conversaciones que mantenía con cada una.

“Yo no fui sincero al hacer las cosas”, admitió durante esa conversación, en la que también reconoció errores en la manera en que manejó la situación.

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