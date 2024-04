La Casa de los Famosos Colombia tendrá nuevo participante: "les hará la vida imposible a todos"

Este domingo, La Casa de los Famosos tuvo una nueva noche de nerviosismo y tensión con la gala de eliminación que dejó a Tania Valencia afuera.

La modelo caleña fue la que tuvo menor votación por parte de los colombianos. En total, Valencia obtuvo solo 292.000 votos, representando un total del 2% de las votaciones totales.

Ahora, luego de esta salida, desde la Casa de los Famosos, sorprendieron con una noticia que ha dejado los pelos de punta de cara a lo que viene en una nueva semana.

Nueva llegada a la casa de los famosos pondrá tensión

Al término del programa, la presentadora Cristina Hurtado informó que habrá un nuevo participante que llegará a poner más tensión entre los participantes.

"Este participante le hará la vida imposible a los famosos. Esto será otro caos", dijo la presentadora ante las cámaras del Canal RCN y Vix.

Tania nominó a Diana Ángel

"No hay mal que por bien no venga. Y tomaré esta decisión como una ajedrecista para que esa persona sienta si la apoyan o no. Diana Ángel. Creo que es una participante muy fuerte, creo que se subestima mucho. Pero también va a ser interesante ver cómo van a reaccionar los demás ante su nominación. Los que más me apoyaron fueron los del Team Cielo; es como una ajedrecista, nada más", dijo Valencia.

Cabe resaltar que la actriz bogotana anticipó esta nominación. Cuando 'Bola 8' volvió a la Casa, Ángel le dijo a Sevillano que ella iba a ser postulada por Valencia y así fue.