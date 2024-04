Tania Valencia, la "ajedrecista" de La Casa de los Famosos: sus razones para nominar a Diana Ángel

El domingo pasado, Tania Valencia se convirtió en la décima eliminada de La Casa de los Famosos Colombia. La exreina de belleza caleña, de 34 años, duró tan solo ocho días en el reality del Canal RCN y la app de ViX. Antes de dar su último adiós, decidió poner en peligro a Diana Ángel, quien inauguró la 11 'Placa de Nominados'.

Valencia tuvo un paso corto por la Casa y generó grandes controversias, pues una gran mayoría de los participantes (La Segura, Alfredo Redes, Karen Sevillano, Ornella Sierra, entre otros) dudaron de su sinceridad y algunos llegaron a tildarla de hipócrita. Recordemos que la vallecaucana llegó a la 'Placa' luego de incumplir las normas (dio información del exterior) y ser castigada por 'El Jefe'.

A la tercera princesa del Concurso Nacional de Belleza de Colombia 2013 le fue mal en unas votaciones récord, que superaron los 11,7 millones de votos. La Segura y Sevillano fueron las favoritas, con un 30.93% y 30.65%, respectivamente. Martha Isabel Bolaños obtuvo el 23.93%; mientras que Isabella Santiago el 7.05%. Omar Murillo se salvó con el 4.90% y Valencia solo recibió el 2.49%.

¿Qué dijo Tania Valencia tras su salida en La Casa de los Famosos?

"¡Dios! Es un mar de emociones, fue desafiante ganarse el puesto. Increíble, todas las personalidades que conocí en el 'loft'. Todos merecen ganar, pero entiendo también que para todos hay un momento de ganar", le expresó la modelo nacida en la 'sucursal del cielo', de 34 años.

Tania Valencia nominó a Diana Ángel en La Casa de los Famosos

"No hay mal que por bien no venga. Y tomaré esta decisión como una ajedrecista para que esa persona sienta si la apoyan o no. Diana Ángel. Creo que es una participante muy fuerte, creo que se subestima mucho. Pero también va a ser interesante ver cómo van a reaccionar los demás ante su nominación. Los que más me apoyaron fueron los del Team Cielo; es como una ajedrecista, nada más", dijo Valencia.

Cabe resaltar que la actriz bogotana anticipó esta nominación. Cuando 'Bola 8' volvió a la Casa, Ángel le dijo a Sevillano que ella iba a ser postulada por Valencia y así fue.