Karen y Martha entraron al cuarto de la verdad de la Casa de los Famosos: ¿qué se dijeron?

Una de las grandes polémicas que se ha formado dentro de la Casa de los Famosos es la fuerte discusión en Karen Sevillano y Martha Isabel Bolaños, quienes han tenido diferentes encontrones dentro de la producción del Canal RCN y la app ViX, lo que ha hecho que los seguidores opinen del actuar de las concursantes.

Ante los diferentes problemas que se han formado dentro de la Casa de los Famosos, el jefe tomó la decisión de llevar a las dos concursantes al cuarto de la verdad, esto con el objetivo de que se dijeran sus diferencias y puedan llegar a un acuerdo para no afectar la armonía de la casa.

¿Qué se dijeron Martha y Karen en la Casa de los Famosos?

La primera en hablar dentro de la casa de Karen Sevillano, quien le aseguró a Martha “desde la primera semana, siento que me estás tirando pullas y las estoy evitando”. Además, la creadora de contenido recordó algunos momentos desagradables y las situaciones que han generado molestia dentro del reality.

La respuesta de Martha Isabel Bolaño no fue la mejor, pues aseguró que son testimonios falsos lo de Karen Sevillano y nada, ni nadie podrá cambiar la forma de actuar de la actriz dentro de la Casa de los Famosos.

“Yo no me veo como tú me ves, yo no me veo como una mujer asolapada, metida, ni nada de eso (…) yo no siento que yo lance la cizaña que tú lanzas, igual es respetable porque ni yo te voy a convencer a ti, ni tú me vas a convencer a mí, es cuestión de respeto”, afirmó Martha Isabel Bolaños.

Le puede interesar: Novio de Karen Sevillano visitó la Casa de los Famosos y le dejó consejo que sorprendió a muchos

¿A qué cuerdo llegaron los concursantes de la Casa de los Famosos?

Luego de diez minutos de conversación, Karen Sevillano y Martha Isabel Bolaños llegaron al acuerdo de ignorar la presencia de la otra por lo que queda del concurso, esto teniendo en cuenta que los encontrones que han tenido han faltado al respeto y no encuentran una solución viable para mejorar la convivencia dentro de la casa.

“Lo importante es que lleven una convivencia en paz, con tranquilidad, y sobre todo con respeto”, fueron las palabras de Cristina Hurtado tras lo acontecido dentro del cuarto de la verdad entre Karen Sevillano y Martha Isabel Bolaños.

No te pierdas ni un momento de La Casa de los Famosos Colombia, disponible todas las noches en el Canal RCN y en vivo las 24 horas a través de la app de ViX.