Karen y Pantera tuvieron discusión en La Casa de los Famosos; lo tildó de 'poco hombre'

En la recta final de la Casa de los Famosos, la tensión y el nerviosismo se siente más que nunca entre los siete participantes que quedan en competencia.

Aunque los grupos se mantienen firmes, algunos de sus integrantes han tenido serias discusiones. Por un lado, en el team galáctico, Julián y Martha han tenido ciertos conflictos.

Ahora, en el Team Papillente las cosas tampoco están en paz. Este martes, Karen Sevillano y Pantera tuvieron una pequeña discusión que a pesar de terminar con risas, muchos lo tomaron como verdades.

¿Qué pasó entre Karen y Pantera?

Mientras los dos participantes se encontraban comiendo, Pantera decidió 'robarle' un poco de jugo a su compañera, algo que le molestó.

"Pantera que te he dicho que no me cojas las cosas (…) me tenés que pedir permiso", reclamó la creadora de contenido.

Luego de esto, Pantera respondió y terminó riéndose. Sin embargo, Karen fue contundente y le dijo: "No sabés aceptar tus errores, ahora querés venir a enfocar la situación en otra cosa (…) poco hombre".

Lo anterior se tomó como burlas entre los participantes, sin embargo, en redes sociales, varios usuarios no dudaron en arremeter contra Pantera por las peleas que ha tenido con mujeres como Martha.

La Casa de los Famosos tiene su primer nominado

Este lunes, la votación del público decidió que Alfredo Redes fuera el primer nominado de la semana y automáticamente pasara a estar en riesgo de eliminación.

El creador de contenido fue el participante que tuvo la mayor votación negativa y se instaló en la placa.

Este martes se conocerá un nuevo famoso nominado.