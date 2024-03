Madre de Juan David explicó por qué no le dirigió la palabra a Sandra Muñoz

En el capítulo de la noche del miércoles santo, se dio la visita de Franceny, la madre de Juan David, quien llamó bastante la atención.

Fue una de las visitantes que menos palabras brindó, pues cuando ingresó, le dijo a Juan David que le se le había olvidado todo el discurso. Sin embargo, le manifestó que lo quiere volver en dos meses, cuando termine el reality; quiere verlo siendo el ganador.

Del mismo modo, le indicó que afuera estaba todo bien, que no se preocupara por nada y que se preocupara por buscar su propio camino. No obstante, lo que más llamó la atención fue que no le dijo nada a Sandra Muñoz, mujer mayor con la que Juan David ha tenido amoríos dentro de la casa.

¿Por qué no le habló a Sandra Muñoz?

Una vez salió de La Casa de los Famosos, Franceny fue entrevistada por Cristina Hurtado y Carla Giraldo y allí hizo referencia a la relación de Sandra con su hijo y el porqué no le dijo nada.

"No hay nada que decirle a Sandra, lo que se ve no se pregunta. Lo que pase entre ellos debe quedarse en 'La casa de los famosos Colombia'", dijo la madre de Juan David.

