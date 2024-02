Culotauro y Diana Ángel no aguantaron 'las ganas' en la Casa de los Famosos: tierno beso

La Casa de los Famosos sigue cautivando a todos los televidentes del Canal RCN y la app de ViX, pues desde que lanzó el reconocido reality, los cibernautas no han parado de hablar de lo que ha sucedido con los famosos dentro del hogar, los cuales han realizado varias acciones que han generado polémica entre todos los seguidores.

Uno de los acontecimientos que ha hecho que los seguidores estén pendientes es lo sucedido con Culotauro (comediante) y Diana Ángel (actriz), quienes durante los últimos días han manifestado la atracción que sienten mutuamente, haciendo que se vivan momentos de tensión y nerviosismo dentro de la Casa de los Famosos.

Diana Ángel se confesó con Culotauro en La Casa de los Famosos

Desde hace algunos capítulos se ha podido ver la cercanía que han tenido Diana Ángel y Culotauro, quienes en diferentes oportunidades se han lanzado indirectas para tener algo más que una amistad. Sin embargo, los colombianos dudan de la veracidad del romance, teniendo en cuenta la diferencia de edad que existe entre los famosos.

“Yo también me siento muy rara porque parece que fuera una infiltrada, yo no soy ninguna infiltrada, ¿si me entiendes? Yo no tengo ahí voz ni voto, ni en lo que tú pienses, ni en lo que tú hagas, solamente lo que haya acá entre nosotros”, le dijo Diana Ángel a Culotauro mientras conversaban del tema en la sala de la casa.

Culotauro y Diana Ángel se dieron un beso en La Casa de los Famosos

Tras la fuerte confesión de Diana Ángel, Culotauro confesó que no tenía ningún problema con respecto a lo mencionado, dejando claro que al pasar los días la actriz le ha demostrado ser una persona “real”, además de ser una de las pocas personas que se puede confiar dentro de la casa “Que sea genuino y real”, mencionó Culotauro.

Ante el bello momento, Culotauro y Diana Ángel se fueron acercando hasta que terminaron dándose un tierno beso, haciendo que todos los cibernautas explotaran en las redes sociales por lo acontecido, pues para nadie es un secreto que el comediante es uno de los famosos que más ha recibido apoyo de los seguidores de La Casa de los Famosos.

Por último, los famosos dejaron claro que van a dejar que el tiempo sea el encargado de decir que va a pasar con ellos, pues son conscientes que por ahora es muy pronto para poner un nombre por la atracción que han sentido dentro de La Casa de los Famosos.

