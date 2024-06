Cazzu rompe el silencio sobre nueva relación de Christian Nodal y toma radical decisión

La cantante argentina Cazzu ha roto su silencio sobre el reciente revuelo mediático en torno a su vida personal, tras la confirmación de la relación de su expareja, Christian Nodal, con Ángela Aguilar en una entrevista exclusiva con HOLA! AMÉRICAS.

En un emotivo comunicado compartido en su cuenta de Instagram, Cazzu reveló su estado actual y expresó su amor y dedicación a su bebé, Inti, quien ahora es su máxima prioridad. La cantante también anunció que se tomará un descanso de las redes sociales para concentrarse en su hijo y su trabajo.

En una de sus historias de Instagram, Cazzu expresó sus sentimientos sobre la intensa atención de los medios que ha estado recibiendo.

En primera instancia escribió: "Es abrumador ser el centro de atención de esta manera. Siempre he tratado de evitar el lado duro de la exposición a los medios, pero hoy, experimentalo a tan gran escala sin haber hecho nada para merecer este nivel de atención". . Es verdaderamente desalentador. Sin embargo, asumo la responsabilidad de mis decisiones y de las cosas que escapan a mi control".

Y agregó: "Me siento obligado a compartir estas palabras con todos ustedes: lo estoy haciendo bien, atravesando este momento difícil lo mejor que puedo".

Del mismo modo decidió alejarse de las redes sociales: "He decidido tomarme un tiempo lejos de las redes sociales para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé, que es mi máxima prioridad, y en mi trabajo, mientras las cosas se calman afuera, la vida no". es del todo hermosa ni horrible, y las personas no son del todo buenas o malas. Siempre hay matices y matices. Lo importante es respirar, aguantar y aprender con amor de estos procesos necesarios.