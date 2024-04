Chris Carpentier reveló el problema de salud que lo alejó de MasterChef Celebrity 2024

El pasado 10 de abril, se anunció oficialmente el inicio de las grabaciones de MasterChef Celebrity en su temporada 2024, la cual tendrá varias novedades que a sorprendidos a todos los seguidores de la cocina más famosa del mundo, haciendo que se generen varios rumores por medio de las redes sociales.

Una de las novedades que ha generado todo tipo de reacciones es la sorpresiva ausencia de Chris Carpentier durante esta temporada, pues el chileno se venía desempachando como jurado del concurso junto a Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch, quienes seguirán siendo los encargados de probar los platos dentro de la competencia.

Chris Carpentier confesó la razón por la que no estará en MasterChef Celebrity

Ante los rumores generados en las redes sociales, Chris Carpentier tomó la decisión de realizar un live por medio de su cuenta personal para esclarecer los rumores y contar un poco a sus seguidores el estado de salud en el que se encuentra, dejando claro que su ausencia se debe por dos causas principalmente.

El primer problema que alejó al reconocido chef de MasterChef Celebrity 2024 fue un problema de salud, el cual ha hecho que tenga varias complicaciones, sobre todo para “caminar”, razón por la que decidió no estar en esta temporada, dejando claro que acompañará a sus compañeros desde la distancia.

“Cuando terminó MasterChef después de dos años, me dio duro estar solo, me enfermé, un tema de la columna que no me dejaba ni caminar y emocionalmente cuando la cabeza no lo dice, el cuerpo lo grita. No podía caminar ni al atril y hasta Claudia me tenía que ayudar en ocasiones”, añadió el Chef.

El segundo acontecimiento por la que el chileno no estará en la cocina más famosa el mundo es precisamente por un proyecto personal que tiene y que se dará a conocer en los próximos días. Al parecer, Chris Carpentier estaría próximo en abrir su nuevo restaurante, el cual llegaría a Bogotá con varias novedades gastronómicas.

Chris Carpentier se despidió de sus excompañeros y del Canal RCN

Por último, el reconocido chef chileno envió un mensaje de agradecimiento al Canal RCN y a todos sus excompañeros de cocina, afirmando que les desea la mayor de las suertes en esta nueva edición de MasterChef Celebrity y que traerá varias sorpresas a todos los seguidores de la producción del Canal RCN.

“Yo llegué a Colombia gracias a MaterChef y estoy muy agradecido con Canal RCN y con el público que tanto cariño me dieron (…) Fueron muchos años haciendo este proyecto hermoso. Agradecerle profundamente a RCN, Jorge, Nico, Claudia y a todos por estos maravillosos años juntos. Que esta temporada de 2024 sea todo un éxito”, finalizó.

