¡Aliste la billetera!: los principales conciertos que albergará Bogotá en abril

Marzo fue un mes lleno de música y conciertos en Colombia. Sin lugar a dudas, la decimocuarta edición del Festival Estéreo Picnic se robó todas las miradas, pero hubo grandes presentaciones de artistas como Carl Cox, Laura Pausini, Cuarteto de Nos y Greeicy Rendón. Pues bien, abril presentará una oferta de espectáculos musicales imperdibles y Bogotá albergará una gran cantidad de shows.

El FEP puso a vibrar a la capital con los conciertos de Feid, Sam Smith, Blink-182, Limp Bizkit, Placebo, Kings of Leon, entre otros. Pues bien, Air Supply, legendario dúo australiano compuesto por Graham Russell y Russell Hitchcock, inaugurará los conciertos de abril en la capital.

Después de la presentación de este mítico tándem del 'soft rock', que en su repertorio tiene hits como 'All Out Of Love', 'Making Love Out of Nothing at All' y 'Just as I Am', Karol G llegará con su 'Mañana Será Bonito Latam Tour' a El Campín. 'La Bichota', quien ofreció dos conciertos imperdibles en el Atanasio Girardot, espera maravillar a sus seguidores con dos fechas en el 'coloso de la 57'.

Maná y Karol G, los 'platos fuertes' de abril de 2024

Maná llegará cuatro días después de 'La Bebecita' a Bogotá, con tres prometedoras fechas en el Movistar Arena. Fernando Olvera (guitarra rítmica, armónica y voz líder), Juan Calleros (bajo y contrabajo), Álex González (batería y voz) y Sergio Vallín (guitarra y voz) traerán éxitos como 'Rayando el Sol', 'En el muelle de San Blas', 'Labios Compartidos' y 'Mariposa Traicionera'.

Conciertos en Colombia para abril del 2024