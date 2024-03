¡Deslumbrante! Así se vivió el concierto de Shakira en Time Square

La reconocida cantante colombiana lanzó su nuevo álbum el pasado 22 de marzo ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ en el cual se encuentran sus últimos éxitos que fueron tendencia tras la polémica separación con su exesposo, el jugador de fútbol Gerard Piqué. Ahora, Shakira celebra su nueva pieza musical con un increíble concierto en Time Square.

Canciones como ‘Monotonía’, ‘El Jefe’, ‘Te felicito’, entre otras, han sido virales a través de redes sociales ya que hablan de la dura etapa que vivió Shakira en el último año después de hacer pública su separación con Piqué, quien luego confirmaría que tiene una nueva relación, lo que terminó desencadenando el caos en las plataformas digitales.

Los seguidores de la cantante colombiana no han dejado de manifestar su admiración y completo apoyo hacia la triste situación que vivió, además, han estado más fuertes que nunca manteniéndola en el top de Spotify y Billboard con sus últimos éxitos.

Shakira deleitó a sus fans en concierto en Time Square

La espera se hizo infinita para los fanáticos que contaban las horas para ver en vivo a la cantante colombiana en uno de los escenarios más emblemáticos de Estados Unidos, el reconocido Time Square ubicado en la ciudad de Nueva York.

La espera era interminable y algunos seguidores empezaron a publicar en redes sociales la impresionante fila que rodeaba las calles neoyorquinas, algunos dijeron que “No cabe ni un alfiler” mientras que otros mantuvieron la calma hasta que lograron entrar al teatro y disfrutar del concierto.

Fue así como finalmente pudieron deslumbrarse con la increíble presentación de la cantante colombiana que hizo su entrada con su éxito del año 2006 'Hips don’t lie', canción que puso inmediatamente a bailar a todos los asistentes del evento.

“Fue maravilloso” dijo Shakira sobre su concierto en Time Square

Shakira aprovechó la cercanía con sus fans a quienes no dudó en agradecerles por el apoyo que le han brindado en el último año y a lo largo de su carrera musical, además, habló de lo mucho que se había esforzado en su nuevo álbum ‘Las Mujeres Ya No Lloran’.

Cantó otros éxitos como ‘Te felicito’, ‘TQG’, y por supuesto, la canción con la que confirmó su ruptura con el jugador de fútbol Piqué, su Bzrp Music Session al que se unieron tantas mujeres que se sentían identificadas con la situación por la que atravesaba la artista.

Shakira no decepcionó a sus fans, su presentación fue catalogada por los mismos como “El mejor concierto que he visto en Time Square”, por lo que confirman que no dudaran en asistir de nuevo si se presenta la oportunidad. La cantante colombiana por su parte también disfrutó de compartir con sus seguidores de Estados Unidos y celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum.