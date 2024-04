La Casa de los Famosos se revoluciona con el regreso de Culotauro: ¿se quedará?

La Casa de los Famosos sigue generando sorpresa entre todos los seguidores y sobre todo entre los concursantes, quienes en las próximas horas tendrán una gran noticia dentro de la producción del Canal RCN y la app ViX, pues uno de los exparticipantes volverá a pisar los pasillos de la casa más famosa de Colombia.

Culotauro regresará a La Casa de los Famosos Colombia

El encargado de revolucionar las redes sociales de la Casa de los Famosos fue Carmelo Rendón, host digital del reality, y que dio a conocer a todos los seguidores que Camilo Díaz (Culotauro) volverá a la producción del Canal RCN y la app ViX, generando dudas entre todos los seguidores del comediante sobre su nuevo papel.

Por medio de un video, Carmelo aseguró que Culotauro volverá a la Casa de los Famosos, pero dejó la duda si lo hará como participante del reality o simplemente estará unos minutos dentro de la casa más famosa de Colombia, esto con el fin de compartir con sus compañeros con los que convivió casi dos meses.

“Oigan, les tengo un chisme. Esto el galón de la semana, imagínese que me averigüe que Culotauro va a entrar a Casa de los Famosos, solo me falta averiguar a qué va a entrar, ¿será que le quiere decir a Diana Ángel? ¿Va a revolucionar esa casa? ¿Se quedará? Todavía no sé, pero mañana se pueden enterar en la gala a partir de las 8:00 P.M. o por la app de ViX”, fueron las palabras de Carmelo.

Ante esta noticia todos los seguidores de la Casa de los Famosos han llenado de comentarios las redes sociales, pues todos están con la duda de lo que hará Camilo Díaz dentro de la Casa de los Famosos, pues todavía no se tiene claro si el comediante estará algunos días o simplemente tendrá un tiempo para compartir con sus compañeros.

Culotauro fue señalado por algunos seguidores de la Casa de los Famosos

Cabe mencionar que antes de que Camilo Díaz (Culotauro) saliera de la Casa de los Famosos, muchos seguidores de la producción del Canal RCN y la app ViX, señalaron al comediante por su forma de tratar la actriz, además de los desplantes que tuvo con ella en varios momentos del concurso.

Incluso, en una de las nominaciones, Culotauro fue duramente criticado por Miguel Melfi por las actitudes que tuvo con la actriz, pues hizo que ella se sintiera rechazada por sus acciones, además de mostrarse alejado durante la semana que fue líder, lo que generó el malestar de todo el team papilla.