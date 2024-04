¿Se le descarga rápido el celular? Desactive esta función de Google para que dure más la batería

Uno de los grandes problemas de las personas es el comportamiento de la batería de sus teléfonos móviles, esto teniendo en cuenta que muchas de ellas no tienen una vida útil adecuada, haciendo que el celular se descargue bastante rápido y el usuario tenga que ir que buscar un enchufe a cada lugar que visita.

Aunque muchos usuarios no crean, hay varios factores que hacen que la batería de los celulares no tenga la duración adecuada, motivo por el cual, no tienen una vida útil buena y se comience a descargar en menor tiempo de lo estipulado, generando de esta manera un malestar entre todas las personas.

Factores que pueden afectar la batería de su celular

Uno de los factores que hace que la batería de su celular no tenga una duración adecuada es el uso intensivo de su aparato, pues si utiliza el móvil para jugar, ver videos o navegar por internet por varias horas, hará que la batería se descargue rápidamente y la vida útil sea cada vez menor a lo estipulado por los fabricantes.

Además del uso intensivo, otro de los factores que afecta seriamente la batería de su celular es la conectividad a wifi, Bluetooth y GPS, pues esto también hace que la duración de la batería sea cada vez menor.

Por último, uno de los problemas que hace que las baterías no tengan una buena duración son algunas aplicaciones, las cuales afectan el móvil sin estar en uso, es por eso por lo que los expertos aconsejan desactivarlas, esto con el objetivo de que la batería de su celular tenga más duración.

Función de Google que debe desactivar para el ahorro de batería

Una de las funciones que los expertos aseguran desactivar en la “Uso y diagnósticos” de Google, pues es una de las aplicaciones que más consume batería, es por eso que lo recomendado es desactivarla, esto le ayudará a que la batería de su celular tenga un poco más de duración y una vida útil adecuada.

Para desactivar esta aplicación debe seguir los siguientes pasos:

Abra la aplicación Ajustes en su teléfono.

Busque y toque Google.

Presione Servicios y preferencias.

Haga clic Uso y diagnóstico.

Desactive la opción Enviar uso y diagnóstico.

Vale mencionar que el consumo de otras aplicaciones también afectará seriamente la duración de la batería y hará que su vida útil sea cada vez menor, es por eso que se recomienda que utilice su celular en los momentos adecuados, así podrá tener la batería disponible el tiempo que más necesita.