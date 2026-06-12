Día del Padre: cinco lecturas imperdibles

La figura del padre ha experimentado una profunda transformación durante las últimas décadas. Si bien históricamente estuvo asociada principalmente al sustento económico del hogar, hoy las conversaciones sobre crianza, bienestar emocional, diversidad, educación y construcción de vínculos han ampliado el significado de la paternidad en millones de familias.

En el marco del Día del Padre, una selección de cinco libros publicados por la división de Proyectos Especiales de Editorial Planeta pone el foco en algunas de las principales reflexiones que acompañan a los padres contemporáneos. Las obras exploran temas como la comunicación familiar, la resiliencia, la aceptación, la memoria generacional y el acompañamiento emocional, aspectos que cada vez ocupan un lugar más relevante dentro de los hogares.

Según la editorial, la literatura se ha convertido en una herramienta para comprender las transformaciones que atraviesan las familias actuales, ofreciendo espacios de reflexión sobre los desafíos que enfrentan padres e hijos en distintos momentos de la vida.

¿Cómo está cambiando la paternidad en el siglo XXI?

Uno de los libros que aborda esta pregunta es 'Cartas para mi hijo Alejandro', del abogado colombiano William Hernán Yépez Prada. La obra parte de una inquietud común entre muchos padres: cuál es el legado más valioso que pueden transmitir a sus hijos. A través de cartas personales, el autor reflexiona sobre disciplina, propósito, salud mental, resiliencia y toma de decisiones, temas que forman parte de las conversaciones familiares actuales.

La comunicación también ocupa un papel central en 'Cómo comunicarse con un niño', de la psicóloga rusa Julia Gippenreiter. El texto plantea estrategias para fortalecer la escucha, construir confianza y mejorar las relaciones familiares, destacando la importancia de la forma en que los adultos se relacionan con los niños y adolescentes.

Otra de las obras seleccionadas es 'La transformación', del escritor colombiano Jorge Luis Norwood. La novela presenta la historia de un padre que enfrenta la orientación sexual de su hijo adolescente en medio de presiones sociales y situaciones de bullying. A través de esta experiencia, el libro aborda temas relacionados con la aceptación, la empatía y el acompañamiento emocional dentro de las familias.

¿Qué enseñanzas dejan estos libros para las familias actuales?

La memoria familiar y la transmisión de valores son algunos de los ejes de 'Te prometo que la veremos', de María Lourdes Reyes Alvarado. La novela recorre varias generaciones de una familia hondureña y destaca la importancia de preservar las historias familiares como una forma de fortalecer la identidad y los lazos entre padres e hijos.

Por su parte, 'Cuidados intensivos', de Luz Mireya Martínez, explora una faceta menos visible de la paternidad: el acompañamiento durante la enfermedad. Basada en una historia real, la obra retrata el impacto emocional que viven padres y cuidadores cuando enfrentan procesos médicos complejos, resaltando el valor de la resiliencia, la esperanza y las redes de apoyo.

Aunque las cinco publicaciones abordan experiencias diferentes, todas coinciden en un mismo mensaje: la paternidad actual se construye a través de la presencia, la escucha y el acompañamiento cotidiano. Más allá de las responsabilidades tradicionales, los padres participan hoy en conversaciones relacionadas con la salud emocional, la diversidad, la educación y el bienestar familiar.

En un contexto marcado por cambios culturales y nuevas dinámicas sociales, estas obras ofrecen una mirada sobre los retos y aprendizajes que acompañan la construcción de vínculos entre padres e hijos, así como sobre el legado que las familias buscan transmitir a las nuevas generaciones.