FILBo 2026: los 10 libros que están marcando la agenda de empresarios y líderes en Colombia

En medio de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026, no solo la literatura de ficción ha captado la atención de los asistentes. Un grupo de títulos enfocados en temas como salud mental, justicia, memoria histórica y desarrollo regional empieza a posicionarse entre empresarios, directivos y tomadores de decisión que visitan el evento.

Se trata de una selección de diez libros que, más allá de lo narrativo, plantean reflexiones alineadas con los principales retos estructurales de Colombia. Desde distintas miradas, estas obras abordan problemáticas sociales, institucionales y económicas que hoy hacen parte de la conversación nacional.

Libros que conectan con los desafíos del país

Entre los títulos destacados se encuentra ‘La felicidad no existe: cómo nos la contaron’, de Alejandro Carvajal, que cuestiona la presión social por alcanzar la felicidad en un contexto donde la salud mental gana relevancia. A este se suma ‘¿Amputación? No, doctor. ¿No hay otra alternativa?’, de Álvaro Murcia, que expone realidades del sistema de salud a través de casos reales y abre discusiones sobre prevención y sostenibilidad.

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En el terreno de la memoria histórica, ‘La guerra que heredé’, de Carmen Velasco, aborda las secuelas del conflicto armado en las nuevas generaciones, mientras que Colombia a través de ‘Satena Volumen 2’, liderado por el general Óscar Zuluaga, documenta el impacto de la conectividad aérea en regiones apartadas del país.

Otros títulos como ‘El poder de las minorías’, de Alberto Rojas, exploran el papel de la justicia constitucional en la vida cotidiana, y ‘Despertar de la conciencia’, de Luz Stella Alfaro, se inscribe en el debate global sobre bienestar emocional y sentido de vida.

Una mirada al liderazgo, la identidad y el desarrollo

La lista también incluye obras que abordan la identidad cultural y el desarrollo regional. ‘Voces identitarias’, de Teresa Vallejo, destaca la importancia de las lenguas indígenas en la construcción de país, mientras que ‘Crónicas de Remembranzas’, de Omar Lengerke, reconstruye el papel de la educación técnica en el progreso económico de Santander.

Por su parte, ‘Partículas de Dios’, de Rodrigo Ospina, propone una visión que integra ciencia y espiritualidad, y ‘Unos impostores’, de Gabriel Villalobos, se adentra en debates sobre legitimidad, poder y confianza institucional.

Más allá de una lista editorial, este conjunto de libros refleja preocupaciones actuales en sectores clave de la sociedad. Temas como liderazgo, institucionalidad, salud emocional y desarrollo territorial aparecen como ejes comunes en las publicaciones.

En ese contexto, la FILBo 2026 no solo se consolida como un evento cultural, sino también como un escenario donde se cruzan ideas y discusiones que influyen en la toma de decisiones en el país.