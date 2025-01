DJ Exotic estuvo sin signos vitales durante 20 minutos: fuerte revelación de Marcela Reyes

Daniel Alejandro Salinas, conocido como DJ Exotic en la industria musical, fue baleado el 3 de noviembre de 2024 durante una fiesta en la que estaba trabajando.

Los hechos ocurrieron en Cali, en el motel 'Rey de Corazones', y DJ Exotic tuvo que ser trasladado de emergencia a la Fundación Valle del Lili. El artista llegó a la entidad médica en un estado crítico e, incluso, tras unos días de tratamiento médico, surgió la versión de que había fallecido y Marcela Reyes, su exesposa, salió a desmentir esa versión.

Sin embargo, en los últimos días, en un diálogo con el programa Impresentables, en los 40, la también DJ reveló que sí hubo un momento en el que se pensó que el artista había partido de este mundo. ¿Qué fue lo que ocurrió?

DJ Exotic estuvo sin signos vitales durante un momento: esto reveló Marcela Reyes

DJ Exotic, que tuvo que afrontar un tratamiento intensivo de más de dos meses, reapareció en las redes sociales el 23 de enero de 2025 y permitió conocer que ya había recibido el alta médica.

Por lo tanto, Marcela Reyes, su expareja, cataloga su proceso como un milagro. Pues, afirmó que luego de que el artista fue herido en el abdomen y una de sus piernas, los médicos les informaron que no había posibilidades de salvarlo.

"Humanamente no había que hacer nada por él, no había manera. Él duró 20 minutos muerto y sin signos vitales", puntualizó.

"Y si pasaba, podía quedar con muerte cerebral o algo similar. Entonces yo entraba, lo miraba y me preguntaba cómo le iba a decir a Valentino (su hijo) que su papá se murió", agregó.

Además, manifestó que durante ese proceso se reconcilió totalmente con DJ Exotic por lo ocurrido en el pasado y que lo único que le importó fue permanecer a su lado para brindarle constantes mensajes de aliento.

¿Qué se dijeron Marcela Reyes y DJ Exotic cuando él despertó?

En su entrevista con Impresentables, Marcela Reyes explicó que, luego de que el artista se despertó, no podía hablar porque le habían realizado un traqueotomía. Sin embargo, la alegría fue total porque se mostró muy consciente.

"Fue muy lindo porque, a pesar de que habían muchos miedos, despertó consciente y comenzó a preguntar qué era cada cosa. Pero, ahí le explicaron que no podía hablar", declaró.

"Y cuando entro yo y me ve, me paré en un vidrio, comencé a saltar y, después de que abrí la puerta, me hacía señas de un corazón y me decía 'te amo'. Entonces yo le dije que yo también", concluyó.