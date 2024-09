Emotivo mensaje de Polilla tras recoger las cenizas de 'La Gorda' Fabiola: "Te extraño mucho"

Colombia se vio sumida en la tristeza por el fallecimiento de Fabiola Emilia Posada, conocida cariñosamente como ‘La Gorda’ Fabiola. Su partida no solo dejó un profundo vacío en su familia, sino también en el corazón de millones de colombianos que la admiraron por su talento y carisma en el mundo del humor.

Su esposo, Nelson Polanía, mejor conocido como ‘Polilla’, compartió su dolor a través de redes sociales, brindando un vistazo a su proceso de duelo.

¿Cómo está enfrentando Polilla la pérdida de ‘La Gorda’ Fabiola?

Este domingo 29 de septiembre, Polilla tomó un paso significativo en su proceso de duelo al recoger las cenizas de su esposa.

A través de una emotiva publicación en Instagram, el comediante se despidió de La Gorda Fabiola, recordando los momentos que compartieron y el amor que construyeron a lo largo de su vida juntos.

En su mensaje, Polilla relató el impacto emocional que tuvo el momento de recibir el pequeño cofre caoba que contenía las cenizas de Fabiola. "Pensé que mi alma estaba cansada de llorar y me equivoqué", confesó.

Su sinceridad al expresar sus sentimientos resonó con muchos, dejando claro que el proceso de duelo es una experiencia profundamente personal y dolorosa. "No pude contener un mar de lágrimas cuando me entregaron ese pequeño cofre, porque sentí que después de muchos días la tenía junto a mí", escribió.

¿Qué legado dejó ‘La Gorda’ Fabiola?

‘La Gorda’ Fabiola, aclamada por su humor y autenticidad, había estado hospitalizada durante varios días antes de su fallecimiento, lo que generó preocupación y tristeza en sus seguidores. Su legado en el mundo del entretenimiento es innegable; durante décadas, Fabiola no solo hizo reír a su público, sino que también se convirtió en un símbolo de alegría y resiliencia.

Polilla recordó no solo lo físico, sino lo intangible de su amor. "Lo que sentíamos mutuamente no necesitaba muchas veces palabras, sino una simple mirada, un gesto o un abrazo", reflexionó. Su mensaje no solo fue un adiós, sino un tributo a una relación construida sobre el amor y la complicidad.

A medida que Polilla enfrenta esta dolorosa etapa, su mensaje ha resonado con muchos que han perdido a seres queridos, recordando que el amor trasciende incluso la muerte. La memoria de La Gorda Fabiola vivirá en los corazones de aquellos que la conocieron y la admiraron.