🔴EN VIVO🔴 La Casa de los Famosos Colombia, hoy jueves 30 de mayo de 2024

Este jueves 30 de mayo, La Casa de los Famosos Colombia promete una noche llena de emociones y sorpresas. El popular reality del Canal RCN y la plataforma ViX se encuentra en su fase decisiva, y un nuevo concursante será nominado para enfrentarse a la temida placa este fin de semana.

¡Quedan solo siete participantes en La Casa de los Famosos Colombia!

Tras la reciente salida de Ornella Sierra, solo siete participantes permanecen en la competencia, enfrentando desafíos cada vez más intensos.

En el episodio de hoy, los concursantes participaron en una dinámica reflexiva diseñada para fomentar la armonía y minimizar las críticas dentro de la casa.

Martha Isabel y Alfredo abrieron su corazón en La Casa de los Famosos Colombia

En una actividad en la sala principal, cada miembro del grupo tuvo la tarea de dibujar a uno de sus compañeros y destacar sus mejores cualidades. La actriz Martha Isabel Balaños eligió al influenciador Alfredo Redes, con quien ha tenido algunos roces en días recientes. A pesar de sus diferencias, Martha Isabel se esforzó por resaltar los aspectos positivos de Alfredo, describiéndolo como una persona noble.

Después de realizar su dibujo y destacar los rasgos físicos de Alfredo, Martha Isabel se sinceró sobre la nobleza que percibe en él. A pesar de los conflictos, expresó que su impresión inicial de Alfredo fue muy buena y que, en el fondo, aún lo aprecia. "Me has sacado de quicio últimamente, pero no logras caerme mal (...) tienes una mirada muy noble (...) deseo de corazón que todo te salga como lo sueñas. Nobleza es la palabra que te regalo, y todo bien, no me llevo nada negativo porque no logras caerme mal por más que pase lo que pase", declaró Martha Isabel.

La actriz también pidió disculpas a Alfredo si en algún momento pareció que actuaba como su madre, reconociendo que a veces no ha podido controlar sus comportamientos y que no tiene derecho a exigirle nada. En su mensaje a los televidentes, instó a no tomarse las cosas de manera personal, recordando que el programa es solo un juego y que cada participante está cerrando un ciclo en su experiencia en La Casa de los Famosos Colombia.

