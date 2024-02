Esperanza Gómez contó cómo logró conquistar en tan solo minutos a un hombre en un gimnasio

Esperanza Gómez se ha destacado en el mundo del espectáculo por sus diferentes roles como empresaria, modelo y presentadora del ‘podcast’ ‘Del saber al hacer’, junto a Flavia Dos Santos.

Como es habitual, la reconocida modelo ha resaltado en redes por sus anécdotas sobre su trabajo o su manera de ver la vida.

Precisamente, en las últimas horas se ha hecho viral un video donde Gómez cuenta cómo conquistó a un hombre en un gimnasio aprovechando que ella no tenía pareja. Esto se dio en el programa de YouTube ‘Sexpedientes Secretos’ y allí habló del libro autobiográfico en el que está trabajando y espera que se publique dentro de poco.

La confesión de Esperanza Gómez en un gimnasio

En el relato de Esperanza Gómez se pudo conocer que hace tiempo, cuando se separó momentáneamente de su esposo, vio a un hombre en un gimnasio que le llamó la atención y sin dudarlo se acercó a él para decirle que quería que tuvieran un encuentro íntimo.

“Le digo: ‘¿Tiene planes para esta noche?’ y me dice: ‘No en realidad ¿por qué?’, y yo le dije: ‘Porque yo estoy soltera, quiero pasarla rico esta noche y no sé si tú me quieras invitar, ¿te gustaría salir conmigo?’”, narró la actriz de cine para adultos.

Gómez contó que el hombre no creía lo que estaba pasando y que pensó que la salida era para cenar. Sin embargo, fiel a su forma de ser, la actriz le aclaró que quería mucho más que eso, algo que emocionó al hombre y rápido corrió a arreglarse.

Finalmente, la empresaria aseguró que después de ese encuentro, no volvió a tener contacto con este hombre.