Esperanza Gómez se está separando de su esposo por infiel: “rompió la confianza”

Para nadie es un secreto que Esperanza Gómez es una de las personas que más polémicas ha generado en el mundo del entretenimiento, pues sus declaraciones en las diferentes entrevistas han dejado en descubierto sus más íntimos secretos, generando todo tipo de comentarios entre sus seguidores y los cibernautas.

En esta oportunidad, la actriz de cine para adultos volvió a revolucionar la industria de la farándula, puesto que confirmó que se está divorciando de una de sus dos parejas, ya que, al parecer, el hombre rompió la confianza de la caldense tras una presunta infidelidad en meses anteriores.

En conversaciones con Eva Rey, Esperanza Gómez confirmó que se está separando de su pareja estadounidense, dejando claro que el hombre le fue infiel en meses anteriores y por tal motivo tomó la decisión de quedarse con su pareja colombiana, la cual lleva más de 17 años de relación sentimental.

“Ya estamos en proceso de ‘chao, chao’. Hace días no hablamos. Intentó arreglar las cosas, pero una vez se rompe la confianza y se pierde el respeto en una relación no hay nada que salvar y eso nos pasó. Nunca tuve admiración por él”, aseguró Esperanza Gómez en el programa en mención anteriormente.

Además, dio detalles de la presunta infidelidad que tuvo su pareja estadounidense, que a pesar de tener autorización de tener sexo con otras mujeres, con el consenso de Esperanza, la engañó de una manera que ella no esperaba.

“En el primer mes que estábamos juntos, a pesar de que tenía permiso de tener relaciones con otras mujeres, un día me dijo que iba para el banco y se fue para un hotel. Yo me di cuenta y me lo negó (…). Increíble que se atreva a jurar por la vida de su mamá y cuando le mostré las pruebas no sabía ni qué decir”, aseguró la actriz de cine para adultos.

Esperanza Gómez no estaba enamorada

Por otro lado, la caldense afirmó que nunca se llegó a sentir enamorada del hombre estadounidense, asegurando que su amor por su pareja sentimental colombiano es más fuerte, por lo que llegó a sentir por su expareja sentimental.

“Soy una persona muy leal y sentía que si me permitía enamorarme del americano le estaba faltando el respeto al colombiano. Lo aprendí a querer, pero no con el mismo amor que tengo por el colombiano”, aseguró la actriz de cine para adultos.

De igual forma, aseguró que apenas inició su relación con el estadounidense, le costaba bastante tener relaciones con él, incluso afirmó estar prevenida al momento de acostarse con el que ahora es su expareja.

“Cuando recién me casé con el americano me costaba muchísimo porque yo tenía ahí una historia medio compleja que no me permitía soltarme con él. O sea, yo estaba supremamente prevenida y me autobloqueaba para tratar de no sentir más de lo que debería de sentir”, finalizó Esperanza Gómez.