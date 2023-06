El actor colombiano que por su habilidad con los idiomas se abre espacio en el cine internacional

Con una larga carrera como actor, en la que ha participado en casi 30 producciones en la televisión nacional e internacional y en más de 10 importantes obras de teatro, cortometrajes y películas de cine, Eyvar Fardy, se enfrentó a un papel vital y excepcional en “My Neighbor Adolf”, una película del director polaco israelí León Produvsky, en la que tuvo que descubrir la verdadera identidad de Adolfo Hitler.

Esta película que ha tenido éxito a nivel internacional, principalmente en Israel, en donde se mostró por primera vez, combina la comedia con una cierta cantidad de suspenso y patetismo, también funciona como un estudio psicológico ligeramente cómico de un sobreviviente solitario del holocausto, que piensa que solo atrapando a Hitler puede superar su propio trauma.

Asi fue su participación en esta película

Eyvar se gozó este proyecto y se convenció a sí mismo del potencial que tiene como actor. “Siempre he estudiado y me he preparado para crecer profesionalmente. Comencé en Israel, en donde participé en producciones, comerciales, moda e hice teatro. Regresé a Colombia en 2007 y pulí mi talento en Casa Ensamble, con la guía de la extraordinaria Alejandra Borrero”, cuenta Eyvar.

Se le abrieron las puertas a nivel local para participar en múltiples producciones nacionales de televisión en los principales canales privados del país. Pero su talento y su excepcional habilidad para aprender idiomas lo hacen soñar en grande y en gran parte su papel en esta producción en la que estuvo detrás de Hitler, lo convenció de que estaba para más.

Su habilidad con los idiomas

Actualmente está perfeccionando el inglés, pues está convencido que dominando el idioma como un nativo, se le abrirán puertas para comenzar a trabajar en producciones internacionales, en la que pueda seguir construyendo los sueños que tuvo cuando apenas era un niño y vivía en su natal Bogotá.

Mientras se alista para dar este salto de calidad, Eyvar no pierde de vista su preparación como actor y sabe que es clave ser polifacético, por eso su tiempo lo ocupa entre las aulas, las obras de teatro y la producción de eventos internacionales, en el que le pueda abrir puertas a colombianos que están soñando, como él, en dejar la bandera tricolor en alto.