Ryan Castro y Juanes están listos para diciembre: así es la canción que estrenarán para la temporada

Ryan Castro, en compañía de Sog, su productor, han acostumbrado a sus seguidores a estrenar una canción en el último mes del año con ritmo de diciembre. Por lo tanto, apenas inició el mes, comenzaron a recibir preguntas acerca de cuándo lanzarían la composición de este año y, con el objetivo de aclarar el panorama, compartieron todos los detalles a través de sus redes sociales.

El 'cantante del ghetto' compartió un reel en el que no solo aclaró que la canción se llamará 'el chucu chucu', sino que la interpretará junto a Juanes, uno de los artistas más icónicos del país.

RELACIONADO Así suena el nuevo remix al que se unió Ryan Castro y estrenará videoclip

De hecho, en el video promocional aparecen los dos actuando no solo para divertir a los fanáticos de la música, sino que también para generar expectativa. En la escena simulan ser dos conductores de camión que reciben la llamada de un familiar y, a pesar de que no se acordaban, prometen ir a la primera comunión de su "sobrino favorito".

"Usted sabe que nosotros somos sus tíos y usted nuestro sobrino favorito. Es más, ya le compramos hasta el regalo", exclamó Ryan Castro en una de las partes del video que ha causado risa y despertado alegría entres sus seguidores.

¿Cuándo se estrenará la canción de diciembre de Ryan Castro y Juanes?

Según lo anunciado por los artistas en sus cuentas de Instagram, el lanzamiento oficial de la canción será el jueves 5 de diciembre, a las 7:00 de la noche, en sus canales de Youtube.

Además, una de las partes de la canción que revelaron dice "a mí me dicen Ryan no te enamores, yo me enamoro si me tomo un par de rones" y el ritmo es el siguiente:

¿Qué han expresado Ryan Castro y Juanes tras el anuncio de su canción de diciembre?

"Diciembre sin Richy, no es diciembre. Prepárense para bailar 'el chucu chucu' con las tías y toda la cuadra. Esta vez junto al maestro Juanes", escribió Ryan Castro en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Juanes compartió el reel promocional en Instagram y lo acompañó de un mensaje en el que expresó que "llegó diciembre". Tras esos dos posts, artistas como J Balvin y Blessd reaccionaron con comentarios positivos y emocionantes por la unión entre los dos cantantes colombianos.