Lorelei Tarón compartió tiernas fotos de Falcao y sus cinco hijos: visitaron lujoso hotel en Madrid

El sábado pasado, Rayo Vallecano visitó a la Real Sociedad para disputar un duelo correspondiente a la fecha 22 de LaLiga. Los dirigidos por Francisco enderezaron el rumbo, luego de haber perdido 0-2 conta U.D. Las Palmas, en Madrid. Igualaron 0-0 y reclamaron un valioso punto en Anoeta. Después de este buen resultado, la plantilla pudo descansar y Falcao fue visto con toda su familia.

La actualidad deportiva de 'El Tigre' no es la mejor. El delantero samario, de 37 años, no vio acción contra el conjunto de San Sebastián. Ha acumulado escasos 40' minutos en los últimos cinco encuentros por el rentado español. No ha sido titular en ninguna de las jornadas de LaLiga y en la Copa del Rey, donde estaba teniendo protagonismo, el Rayo quedó eliminado.

En los cinco meses y medio que lleva la temporada 2023/24, Radamel Falcao García ha jugado escasos 322' minutos, en los cuales se ha reportado con cuatro goles y una asistencia. Para Néstor Lorenzo va a ser difícil citar al goleador histórico de la Selección Colombia, de cara a la Copa América y las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Falcao y la alegría que le proporciona su familia

Para nadie es un secreto que 'Rada' debe estar frustrado con las pocas oportunidades que ha recibido por parte de Francisco. Sin embargo, el delantero surgido en River Plate está feliz con la familia que ha constituido junto a su esposa, Lorelei Tarón.

Recordemos que el pasado 24 de julio nació Heaven, su cuarta hija. Dominique, Desirée, Annette y Jedediah Falcao completan la 'manada' de García Tarón. Pues bien, el domingo aprovecharon el día libre del exAtlético Madrid para visitar el The Mandarin Oriental Ritz, un lujoso hotel de la capital española.

Los seguidores aprovecharon este 'post' para expresar su amor y admiración por esta bonita familia; esperando también, que el histórico '9' de la 'tricolor' tenga más minutos en cancha.

Fotos de Falcao con Lorelei Tarón y sus cinco hijos