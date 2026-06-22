VIDEO I Fanático subió a la tarima para tocar a Shakira y sus bailarines reaccionaron

Hay gran consternación por un hecho ocurrido durante uno de los más recientes conciertos de Shakira en Estados Unidos en donde uno de sus fanáticos logró pasar todos los esquemas de seguridad y subió a la tarima en la que tanto la cantante como sus bailarines se encontraban.

Sin embargo, su reacción ya ha generado una nueva discusión entre sus seguidores, quienes señalaron su conducta y exaltaron el papel de los bailarines para evitar el acercamiento.

Fanático sube a la tarima de Shakira

No cabe duda de que la barranquillera sigue haciendo historia con su gira mundial que ha recorrido el planeta entero desde el año 2023. Sin embargo, cada uno de sus shows ha contado con diversas novedades desde canciones inesperadas, invitados especiales, caídas, halones y hasta la interrupción de sus show por la presencia de fanáticos en zonas indebidas.

Este fue el caso más reciente ya que, durante su último show en California, un fanático logró subir a la tarima a rastras e intentó palpar la pierna de la cantante, quien al percatarse de lo ocurrido se alejó rápidamente y siguió con la coreografía.

No obstante, sus bailarines fueron quienes se llevaron el protagonismo ya que varios de ellos se fueron encima del hombre para evitar que este pudiera subir al escenario y tuviera un mayor acercamiento con la mujer.

Pese a que el hombro logró ser contenido por los guardias de seguridad que fueron llegando poco a poco, la cantante decidió observar al hombre para posteriormente enviarle besos desde la distancia.

Como este se han desarrollado un sin fin de acontecimientos durante los conciertos de la gira 'Las Mujeres ya no Lloran World Tour' en donde la barranquillera ha tenido que enfrentar situaciones similares con fanáticos que no contienen su emoción y pasan los sistemas de seguridad.

Pero una de las características más presentes dentro de sus espectáculos corresponde al profesionalismo con el que se abordan estas situaciones.

Sin embargo, varios usuarios han señalado la frialdad con la que la artista ha abordado acontecimientos como caídas de sus camarógrafos, entre otros.

Shakira celebra su canción ‘Dai Dai’ en su gira

Por otro lado, Shakira se ha llevado todas las miradas internacionales al lograr un contundente éxito con su canción oficial para la Copa del Mundo que ya ha empezado a implementar en sus conciertos.

Una de sus recientes publicaciones dejó ver parte de la coreografía de su éxito que realizó en una de sus últimas presentaciones. No obstante, algunos usuarios compararon el vestuario utilizado para la inauguración oficial del Mundial de Fútbol con el de su show a que varios recalcaron que este último habría sido mejor.