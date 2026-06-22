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“No fue un accidente”: Mhoni Vidente sobre el deceso de Oliver Tree y Gaspi en Brasil

La reconocida vidente sorprendió al revelar su visión de los hechos ocurridos el pasado 14 de junio.

Foto: IG @gaspipd
Foto: IG @gaspipd

Noticias RCN

junio 22 de 2026
08:22 a. m.
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El mundo del entretenimiento sigue consternado ante el accidente que acabó con la vida del cantante Oliver Tree, el creador de contenido Gaspi y otras cuatro personas que se encontraban en los helicópteros que chocaron en Brasil.

En medio del esclarecimiento de los hechos ya han surgido nuevos comentarios e hipótesis entre sus seguidores, quienes incluso se han tomado las redes sociales para compartir detalles de algunas coincidencias que, de manera inexplicable, hacen referencia a la fecha y más detalles del accidente.

A estas especulaciones se han sumado los recientes comentarios de la famosa Mhoni Vidente, quien se refirió al hecho y reveló su perspectiva sobre la verdadera causa detrás del acontecimiento que hoy enluta a su amplia comunidad de seguidores.

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Mhoni Vidente sobre el accidente de Oliver Tree y Gaspi

En días recientes la famosa vidente rompió el silencio sobre el choque de dos helicópteros en los que se encontraban ambos famosos. Según la mujer, dicho acontecimiento no correspondió a un “accidente” ya que aseguró que “iban detrás de Oliver”.

“Ese no fue un accidente, definitivamente iban detrás de Oliver Tree, no de Gaspar, no de los demás. No sé si Oliver estaba involucrado en situaciones tan negativas o ilícitas, pero iban detrás de él y eso para mí no es un accidente”, aseguró.

Así mismo, manifestó sus inquietudes con respecto a la narración de los hechos al cuestionar la cercanía de las dos aeronaves que terminaron chocando en el cielo y generaron su precipitación instantánea al suelo.

“Dicen que el otro personaje, el piloto del helicóptero, saltó y alcanzó a caer con el paracaídas. Lamentablemente el país de Brasil es muy corrupto”, finalizó.

Sin embargo, dichas visiones han generado una amplia discusión entre la comunidad de fans de ambos famosos, quienes manifestaron la relevancia de creer exclusivamente en los conceptos que emitan las autoridades que se encuentran investigando las causas del accidente.

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Argentina le da el último adiós a Gaspi

En horas recientes se llevó a cabo un sentido homenaje que reunió a cientos de personas en el Obelisco, en Argentina, para darle el último adiós al creador de contenido.

En medio de ovaciones también asistió la madre del famoso, quien rompió en llanto, agradeció la presencia de sus fanáticos y repitió algunas de las frases más célebres de su hijo.

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