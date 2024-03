¿Qué pasará con las aves del Simón Bolívar? Alerta durante el Festival Estéreo Picnic

En años anteriores el Festival Estéreo Picnic se celebraba en el Campo de Golf de Briceño, sin embargo, este año el evento sorprendió a la audiencia con una nueva ubicación: El Parque Simón Bolívar. Este lugar será el encargado de recibir a los asistentes de los diferentes conciertos que se llevaran a cabo.

Si bien el Parque Simón Bolívar ha participado en eventos de gran magnitud como el reconocido Festival Rock al Parque o el Festival de Verano, el Estéreo Picnic es un festival de talla internacional que además ofrece varios conciertos al tiempo.

Sus seguidores cuentan los días para que inicie la celebración de esta edición del festival que se realizará del 21 al 24 de marzo. Mientras tanto, varios animalistas se han unido en redes sociales para denunciar la ausencia de un plan de manejo que proteja la avifauna que siempre ha resguardado el parque pero que todos parecen haber olvidado.

¿Qué pasará con las aves durante el Festival Estéreo Picnic?

Todo aquel que haya visitado el Parque Simón Bolívar ha sido testigo de la variedad de aves que tiene, desde siempre ha resguardado distintas especies de ellas por lo que incluso es reconocido por esto. Por esta razón diferentes personas a través de la red social X empezaron a manifestar su preocupación por el paradero de estos animales resaltando que hasta ahora los organizadores del evento no han publicado un plan de manejo para protegerlos durante el festival.

Adicional a esto, la Fundación Aves SOS en compañía de Plataforma Alto han decidido tomar acciones al respecto solicitando al Instituto de Recreación y Deporte que aclare qué sucederá con las aves mientras transcurre el evento. A través de un derecho de petición en el que se resaltó la importancia de implementar estrategias para mitigar el impacto que tienen este tipo de eventos con la biodiversidad del lugar, se solicitó una respuesta antes de que inicie el festival.

A puertas de que inicie el tan esperado evento, cada vez son más quienes piden que se detenga su desarrollo si no se logra ubicar a las aves en un lugar adaptado para ellas. Aunque los organizadores del Estéreo Picnic no se han manifestado al respecto, los comentarios no paran de llegar en redes sociales ejerciendo presión por una pronta respuesta.

¿Se aplazará el Festival Estéreo Picnic 2024?

Aún no se confirma nada y aunque cada vez son más los que se unen a que el evento no se realice sin las medidas pertinentes, el festival está a menos de dos días de empezar por lo que su cancelación no es una opción.

Se recomienda seguir las instrucciones que en eventos anteriores se han dado a los asistentes del parque como no acercarse a las aves ni tomar fotografías de ellas, no botar basura ya que los residuos también generan contaminación para estos animales y por ningún motivo subirse a los árboles que son el hábitat principal de estas especies.

Los animalistas también responsabilizan a los asistentes de los distintos conciertos de la seguridad de las aves y el parque en general, al tratarse de un ecosistema que es fuente de vida, suplican que quienes vayan a disfrutar del festival lo hagan de forma respetuosa y sin atentar contra la vida de estos seres.