¡Emotivo adiós! Actores principales se despiden de 'Rigo'

Este lunes llega el capítulo final de 'Rigo', la bionovela que comenzó el pasado mes de octubre del 2023 y que enamoró a todos los colombianos con la historia del ciclista Rigoberto Urán.

A partir de las 8:00 p.m. de este lunes 15 de marzo podrá ver el último episodio de 'Rigo', la producción que mostró la vida deportiva y personal del ciclista colombiano, quien más allá de sus logros en el ciclismo, entró al corazón de los colombianos por su personalidad y los obstáculos que tuvo que pasar para salir adelante.

Los actores principales le dicen adiós a 'Rigo'

Ana María Estupiñán (Michell Durango): “Hoy se acaba esta historia que Rigoberto Urán y Michel Durango tuvieron la valentía de contar y compartir con todos nosotros.Un proyecto maravilloso; conocerlos y trabajar con cada uno de ustedes fue un regalo inmenso para mi vida porque es lindo trabajar con gente profesional, generosa, entregada, comprometida y divertida a la vez; Estoy inmensamente agradecida y feliz”.

Sandra Reyes (Aracely Urán): “Fui muy feliz haciendo Aracely, me llevo fortaleza de seguir adelante a pesar del miedo, de todo, de la violencia. Esa fortaleza e integridad de levantar esa cabeza y seguir adelante”

Stephania Duque (Adriana Mora): “Me despido de Adriana Mora… creo que me llevo la seguridad; desde ahí tuve que desarrollarla, pues tenía que enamorar a Rigo o que se fijara en ella de alguna forma y yo creo que lo hizo a través de esa seguridad que estaba metida y ella hizo florecer eso.

Ramiro Meneses: (Lucho Urán): “Se queda uno sin piso, sin casa, sin personaje, es un proceso que no es muy chévere, Yo de lucho me llevo el amor, sus dichos, su rapidez mental y me llevo la alegría de haberlo en cocreación con producción y los compañeros que me rodearon”.

Este lunes 15 de abril desde las 8:00 pm podrás ver el final de 'Rigo', la serie que fue transmitida por el canal RCN y la plataforma Prime Video desde octubre del 2023.