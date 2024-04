La emotiva despedida de Juan Pablo Urrego: con este mensaje le dice adiós a 'Rigo'

Este lunes 15 de marzo, la novela ‘Rigo’ del Canal RCN llegará a su fin. Fue una producción que lideró el rating nocturno en la televisión nacional que contó la historia deportiva y personal de un personaje muy colombiano como lo es el ciclista Rigoberto Urán.

Rigo fue protagonizado por le actor colombiano Juan Pablo Urrego, quien se mostró nostálgico porque este lunes 15 de abril la bionovela llegará a su fin y le dará paso a ‘Rojo Carmesí’, otra producción del canal RCN.

Juan Pablo Urrego le dice adiós a ‘Rigo’.

“Estoy muy satisfecho con el trabajo que he realizado y con la gente que he conocido y reencontrado en este proyecto. También siento nostalgia y tristeza por dejar este maravilloso grupo que se formó. Creo que formamos un equipo maravilloso y una familia. Nos divertimos mucho, nos reímos mucho”, inició Urrego.

Luego compartió algunos de los aprendizajes que tuvo tras interpretar la difícil carrera del ciclista colombiano, la cual se puede comparar con cualquier historia colombiana, víctima de la violencia en el país.

“Tenemos que luchar por nuestros sueños, sonreír y darle una sonrisa a la vida. Creo que este es uno de los ejemplos más bonitos que me dejó ‘Rigo’, junto a su disciplina, su tenacidad, su fuerza, su alegría; Esto me enseña a no hacernos víctimas y a mirar hacia adelante”.

Vea el final de Rigo por el Canal RCN

Este lunes 15 de abril desde las 8:00 p.m. usted podrá ver el canal de Rigo, la serie que fue transmitida por el canal RCN y la plataforma Prime Video.