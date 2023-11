Piqué habla sobre Shakira y revela detalles de su vida íntimia con Clara Chía: polémica en redes

Gerard Piqué sigue dejando de que hablar en todos los medios de comunicación en el mundo, puesto que las acciones del exjugador del Barcelona han generado todo tipo de polémica entre los cibernautas y seguidores del catalán, además de enloquecer a todos los aficionados de la cantante colombiana, Shakira.

En esta oportunidad, Gerard Piqué vuelve a encender la polémica por las declaraciones que ha dado en el adelanto de lo que será la entrevista con Joaquín Sánchez, exjugador de fútbol y ahora conductor del programa Joaquín, el novato, quien le preguntó al exjugador del Barcelona sobre Shakira y su actualidad en la intimidad con su novia Clara Chía.

En primera instancia, el también exjugador del Real Betis, le preguntó a Gerard Piqué: “¿Cuántas veces tienes sexo a la semana?”, a lo que el catalán respondió “Yo estoy en más ahora”. La respuesta del ex de Shakira generó risas entre los exjugadores e Ibai Llanos, quien también estuvo en la entrevista. Sánchez respondió “Sí, estás rejuvenecido”, haciendo referencia a la diferencia de edad que existe entre el catalán con Clara Chía.

Además, en el adelanto de la entrevista que será transmitida por la cadena española Antena 3, se puede observar como el conductor del programa le pregunta a Gerard Piqué sobre su historia sobre la situación con Shakira “Todas las historias tienen dos versiones, ¿por qué no conocemos la tuya todavía?”, aseguró Joaquín, abriendo la posibilidad de que el exjugador del Barcelona revele detalles de su separación con la barranquillera.

Por último, se puede ver cómo Ibai Llanos le advierte a Gerard Piqué sobre la entrevista “¿A ti Joaquín te ha avisado de las preguntas de hoy?”, a lo que el catalán niega saber por dónde irá la charla, haciendo que su amigo y socio afirmara “Mejor, porque te va a meter un palo”, dejando claro que se pueden conocer más detalles de su vida intima con Clara Chía y su difícil situación con Shakira.

Vale mencionar que el programa se transmitirá este 9 de noviembre a partir de las 10:00 p.m. (hora de España).

Gerard Piqué rompió el silencio y habló sobre Shakira

En sus declaraciones, el exfutbolista enfatizó su postura de no darle importancia a los rumores y las especulaciones acerca de las razones que llevaron al fin de su relación con la intérprete. “Es importante saber qué dicen, pero no darle importancia. Es relevante no vivir de espaldas a lo que pasa, pero darle importancia cero”, afirmó Piqué.

Además, reveló cómo ha manejado las múltiples versiones que han circulado y por qué decidió ignorar los comentarios. “Cuando aparecen he llegado al punto que para mí son invisibles. Buscan que te afecte, hacer daño, y cuando ven que no lo consiguen… si le hubiera dado importancia a lo que decían de mi gente, que no me conoce en el año más difícil de mi vida, me hubiera tirado de un sexto piso”, mencionó.