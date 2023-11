Presión de Clara Chía a Gerard Piqué para que dijera que no estaba con Shakira: fuerte revelación

Desde hace varios meses, la relación entre Clara Chía Martí y Gerard Piqué ha sido objeto de atención por parte de los medios de comunicación, considerando los hechos que se han conocido acerca de su amorío, el cual se inició al momento en que el exjugador del Barcelona se encontraba con la cantante colombiana Shakira.

Antes de que se diera a conocer a la luz pública la ruptura de la relación entre Shakira y Gerard Piqué, varios medios de España aseguraban que la relación de las celebridades no estaba pasando su mejor momento, incluso aseguraron que había una mujer que era la culpable del distanciamiento de la pareja.

Luego de varios días, se confirmó por varios medios de farándula que Piqué había terminado su relación con Shakira por estar con una mujer que trabajaba en una de sus empresas (Clara Chía). Además, se reveló de la forma que se conocieron y de cómo se fue dando la relación del exjugador del Barcelona con su actual pareja.

Presión de Clara Chía a Gerard Piqué

Sin embargo, en los últimos días se dio a conocer un hecho que ha generado todo tipo de polémica, puesto que revelaron la forma en la que Clara Chía presionó a Gerard Piqué para que anunciara a los medios de comunicación y aficionados su ruptura con Shakira, luego de 12 años de relación.

Según dio a conocer Roberto Antolín, periodista español, Clara Chía utilizó una técnica para presionar a Gerard Piqué para que diera a conocer su ruptura con Shakira, dejando varias polémicas entre varios seguidores del exjugador del Barcelona y la cantante colombiana en las redes sociales.

“Si quieres estar conmigo, sal y di que ya no estás con Shakira”, fueron de las palabras que dijo Clara Chía a Gerard Piqué, según dio a conocer Antolín en el programa Socialité, de Telecinco.

Gerard Piqué rompió el silenció sobre su relación con Shakira

En sus declaraciones, el exfutbolista enfatizó su postura de no darle importancia a los rumores y las especulaciones acerca de las razones que llevaron al fin de su relación con la intérprete. “Es importante saber qué dicen, pero no darle importancia. Es valioso no vivir de espaldas a lo que pasa, pero darle importancia cero”, afirmó Piqué.

Además, reveló cómo ha manejado las múltiples versiones que han circulado y por qué decidió ignorar los comentarios. “Cuando aparecen he llegado al punto que para mí son invisibles. Buscan que te afecte, hacer daño, y cuando ven que no lo consiguen… Si le hubiera dado importancia a lo que decían de mi gente que no me conoce en el año más difícil de mi vida, me hubiera tirado de un sexto piso”, mencionó.