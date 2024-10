Giovanny Ayala hace fuerte denuncia contra Ciro Quiñonez tras viral pelea: "Es deplorable"

La música popular colombiana está en el centro de la polémica tras el enfrentamiento entre los cantantes Giovanny Ayala y Ciro Quiñonez, ocurrido este jueves 3 de octubre en el centro comercial Gran Estación de Bogotá.

Este altercado, que sorprendió a muchos transeúntes y fanáticos, puso en evidencia una rivalidad que parece haber existido desde hace tiempo y que ha terminado en una disputa pública.

Luego de la fuerte pelea, Giovanny Ayala fue el primero en romper el silencio, recurriendo a su cuenta de Instagram para hacer una denuncia pública contra Ciro Quiñonez y sus acompañantes.

En su publicación, Ayala afirmó haber sido agredido básicamente junto con la persona que lo acompañaba, señalando a Quiñonez como responsable directo de lo sucedido.

“Quiero denunciar públicamente que Ciro Quiñónez y sus acompañantes me agredieron esencialmente tanto a mí como a mi acompañante. Me resulta profundamente decepcionante ver el comportamiento de alguien a quien ayudé y brindé apoyo cuando apenas comenzaba su vida artística, cuando aún no lo conocía a nadie", comenzó diciendo Ayala.