Todos los ganadores de los Globos de Oro 2024: arrasaron 'Oppenheimer' y 'Succession'

El domingo pasado, se celebró la edición 81 de los Premios Globos de Oro, los cuales premiaron las mejores producciones de cine y televisión. El The Beverly Hilton en Beverly Hills, California (Estados Unidos) albergó la gala, a la cual asistieron estrellas de Hollywood como Margot Robbie, Robert De Niro, Leonardo Di Caprio y Oprah Winfrey.

En los galardones cinematográficos, 'Oppenheimer' se llevó la mayor cantidad de premios (5). La notable película de Christopher Nolan ganó: 'Mejor Director', 'Mejor Película Drama', 'Mejor Banda Sonora Original', 'Mejor Actor Drama' y 'Mejor Actor de Reparto'.

Por su parte, 'Succession', de HBO, arrasó en los premios de la 'pantalla chica'. La serie creada por Jesse Armstrong ganó cuatro Globos de Oro, venciendo a '1923', 'The Crown', 'The Diplomat', 'The Last of Us', y 'The Morning Show' en la categoría de 'Mejor Serie Drama'. Conozca el listado completo de ganadores.

Ganadores de los Premios Globos de Oro 2024: cine

Mejor Director: Christopher Nolan (Oppenheimer).

Christopher Nolan (Oppenheimer). Mejor Película Animada: The Boy and the Heron.

The Boy and the Heron. Mejor Película Drama: Oppenheimer.

Oppenheimer. Mejor Película Musical o Comedia: Poor Things.

Poor Things. Mejor Película en idioma no inglés: Anatomy of a Fall.

Anatomy of a Fall. Mejor Banda Sonora Original: Oppenheimer (Ludwig Göransson).

Oppenheimer (Ludwig Göransson). Mejor Canción Original: What Was I Made For? - Barbie (Billie Eilish y Finneas O'Connell).

What Was I Made For? - Barbie (Billie Eilish y Finneas O'Connell). Mejor Actriz Drama: Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon).

Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon). Mejor Actriz - Musical o Comedia: Emma Stone (Poor Things).

Emma Stone (Poor Things). Mejor Actriz de Reparto: Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers).

Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers). Mejor Actor Drama: Cillian Murphy (Oppenheimer).

Cillian Murphy (Oppenheimer). Mejor Actor Musical o Comedia: Paul Giamatti (The Holdovers).

Paul Giamatti (The Holdovers). Mejor Actor de Reparto: Robert Downey Jr. (Oppenheimer).

Robert Downey Jr. (Oppenheimer). Mejor Guion: Anatomy of a Fall - (Justine Triet y Arthur Harari).

Anatomy of a Fall - (Justine Triet y Arthur Harari). Logro cinematográfico y de taquilla: Barbie.

Ganadores de los Premios Globos de Oro 2024: televisión

Mejor Actriz de Reparto: Elizabeth Debicki (The Crown).

Elizabeth Debicki (The Crown). Mejor Actriz en una serie musical o comedia: Ayo Edebiri (The Bear).

Ayo Edebiri (The Bear). Mejor Actriz en una serie de drama: Sarah Snook (Succession).

Sarah Snook (Succession). Mejor Actriz (miniserie, serie de antología o película para televisión): Ali Wong (Beef).

Ali Wong (Beef). Mejor Actor (miniserie, serie de antología o película para televisión): Steven Yeun (Beef).

Steven Yeun (Beef). Mejor Actor de Reparto: Matthew Macfadyen (Succession).

Matthew Macfadyen (Succession). Mejor Actor en una serie musical o comedia: Ayo Edebiri (The Bear).

Ayo Edebiri (The Bear). Mejor Actor en una serie de drama: Kieran Culkin (Succession).

Kieran Culkin (Succession). Mejor Performance en Stand-Up Comedy en Televisión: Ricky Gervais: Armageddon (Ricky Gervais).

Ricky Gervais: Armageddon (Ricky Gervais). Mejor serie limitada de televisión, serie de antología o película para televisión: Beef.

Beef. Mejor Serie Musical o Comedia: The Bear.

The Bear. Mejor Serie Drama: Succession.

