¿Nuevo año, nuevo 'look'?: Dua Lipa sorprendió a sus seguidores con un drástico cambio

Dua Lipa, famosa cantante británica, comenzó el año con todas las de la ley y ha dejado a todos boquiabiertos con su sorprendente transformación de imagen para este 2024. Su más reciente publicación no ha parado de recibir decenas de elogios y comentarios por parte de sus seguidores.

El drástico cambio de Dua Lipa

La diva del pop compartió el asombroso resultado de su nueva apariencia a través de su cuenta de Instagram y los fanáticos quedaron en estado de shock. La Dua Lipa con su melena rojiza y larga no aparece en esta fotografía. En la publicación, la artista aparece luciendo un corte de cabello muy corto, por encima de sus hombros, y un radiante rubio platinado. Simplemente espectacular, según sus seguidores.

La publicación de la cantante rápidamente se viralizó, obteniendo más de 2 millones de "me gusta". Y no es para menos, ya que este cambio drástico no es solo una simple elección de estilo, sino que forma parte de un emocionante proyecto profesional en el que Dua Lipa está involucrada.

¿Por qué cambió su cabello?

La artista reveló que su nueva apariencia es parte de su personaje en la película "Argylle", un emocionante thriller en el que compartirá pantalla con grandes estrellas como Henry Cavil, John Cena y Bryce Dallas Howard. El estreno está cada vez más cerca: es el próximo 2 de febrero, cuando los fanáticos podrán ver a Dua Lipa en todo su esplendor.

Esta noticia ha generado una enorme expectativa entre los seguidores de la talentosa cantante. ¿Qué papel desempeñará en la trama? ¿Cómo se desenvolverá como villana? Sin duda, Dua Lipa está marcando un camino de éxitos a sus 28 años y demostrando su versatilidad artística en nuevos escenarios.

Debido a que Dua Lipa no había mostrado un cambio tan radical ¿, ha impactado bastante a los espectadores. No obstante, muchos de ellos aseguran que fue solamente una peluca, mientras que otros consideran que fue una decoloración real.

Este 2024 promete grandes sorpresas y logros para esta superestrella del pop. Sus fanáticos se mantendrán atentos a todas las novedades que pueda traer la talentosa y ahora impactante Dua.