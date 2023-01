“Hice turno sin parar y aguanté hambre”: conductor de bus que logró recibir Año Nuevo junto a sus hijos

Un video que deja ver el emotivo reencuentro entre dos niños y su padre justo antes de Año Nuevo ha generado revuelo en redes sociales. El clip, que fue compartido en Twitter, deja ver el momento en el que dos menores de edad esperan ansiosos a su padre, un conductor de bus adscrito a una entidad que ofrece rutas intermunicipales a nivel nacional, en la Terminal de Transportes de Medellín exactamente cinco minutos antes de que iniciara el 2023.

Tras el sinfín de reacciones positivas que ha tenido el video, en las recientes horas se conoció el relato del conductor, quien detalló al diario El Tiempo los significativos momentos que vivió cuando vio a sus hijos en la Terminal.

El hombre, identificado como Óscar Mauricio Morales y quien labora como chofer, confesó que las imágenes no muestran las lágrimas que derramó de felicidad cuando vio a sus hijos.

Adicionalmente, explicó que no vive con ellos y que se sorprendió mucho porque había quedado con la abuela de los menores en encontrarse tiempo después de su llegada a la ciudad de la eterna primavera, pero su mejor amigo organizó el emotivo reencuentro.

La historia detrás del emotivo reencuentro del conductor y sus hijos

“Mi amigo es muy aficionado a los buses. Ese día yo salí de Cartagena a las 7:30 de la mañana con ruta a Medellín. Acordé con la abuela de mis hijos, porque yo no vivo con ellos, para que me llevara los niños cuando yo llegara, lo que no sabía era que mi amigo ya había organizado la sorpresa de llevarme los hijos a la terminal”, explicó.

Óscar también confesó que intentó llegar lo más rápido posible a su ciudad para lograr pasar fin de año con sus hijos porque él se los había prometido. Aseguró que hizo el turno “prácticamente sin parar y aguantando hambre porque veía el tiempo muy medido, pero tampoco me podía exceder en velocidad”.

“Cuando llegué a Santa Rosa de Osos eran las 10:50 de la noche y pensé que no iba a alcanzar a llegar, pero gracias a Dios a las 11:48 estaba llegando a la terminal. Mi amigo a cada rato me llamaba a preguntarme donde venía y tuve la felicidad más grande del mundo cuando llegué y vi a mis hijos ahí”, añadió.

Por otro lado, se refirió a algunas críticas que recibió porque su empresa no les da descanso a los colaboradores en fechas especiales y explicó que él cumple su labor con mucho amor y que, si la empresa hubiera parado el transporte, no hubiese podido contribuir a la unión de 38 personas con sus seres queridos.

Aseguró que sus hijos son “mi motivo de lucha, la razón por la que me mantengo de pie después de haber sufrido una decaída muy grande tras la separación hace 14 meses de una relación de 11 años. Ellos me han sostenido”.

Finalmente, Óscar señaló que cada vez que ve el video llora, que los pasajeros que también iban en el bus quedaron paralizados por la emotiva escena y envió un mensaje a todos los padres: “Un feliz año a todos y muchas gracias por el apoyo y esas lágrimas que les saqué. Valoren mucho a los hijos cuando están pequeños porque son prestados, luego crecen y se van. Hay que aprovecharlos y amarlos mucho”.