Insólito: hombre fue a pagar factura de energía con tres millones de pesos en monedas y no se la recibieron

El posible alza de las facturas de energía en la Costa Caribe ha generado un sinnúmero de reclamos por parte de usuarios. Cabe anotar que este tema a lo largo de los años, ha sido un tema bastante discutido, debido a que sus habitantes han manifestado que los costos son bastante elevados para la calidad de servicio que reciben en algunos puntos de la región.

Precisamente en las últimas horas se ha hecho viral un video en el que se ve a un hombre tratando de pagar su deuda de más de tres millones de pesos con la empresa de energía en Valledupar. Según se pudo observar en las imágenes, este usuario arribó con varias bolsas de monedas para pagar este saldo.

Hombre fue a pagar en monedas y no se las recibieron

Sin embargo, lo insólito del hecho es que la empresa no recibió este monto. ”Miren ustedes, este es el colmo de esta empresa, viene a pagar con monedas y no le reciben”, lamentó el ciudadano que hace la denuncia.

En medio de la protesta porque no le recibieron las monedas, el joven reveló que su cuenta de energía llegó por $3.336.000, algo que, para muchos usuarios de redes sociales, es un cobro excesivo.

“Señor gerente de Afinia Jorge Rivera, ¿Ustedes no le van a recibir las monedas al joven que viene con ganas de pagar? ¿Entonces aquí está devaluada la moneda?”, se escuchó en la grabación.

“Ellos no quieren tomarse la molestia de contar las monedas. Después dicen que uno no quiere pagar mínimo este señor ahorró para pagar su deuda” y “Ajá si el usuario rompió la alcancía para pagar nojoda es el colmo y si no paga es malo quien entiende”, denunciaron.

Denuncias constantes por los cobros excesivos

Las protestas por los cobros excesivos no se han hecho esperar por parte de los ciudadanos.

En respuesta a las quejas, Jorge Rivero, gerente de la empresa Afinia en Valledupar, explicó que el aumento se debe al consumo de energía eléctrica durante diciembre por parte del usuario y al aumento progresivo del costo tarifario, que actualmente se sitúa en $1,065.

Mire el video aquí: