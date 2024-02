Hombre que usó las Apple Vision Pro en Transmilenio respondió a quienes lo crítican; los tildó de "envidiosos"

En las últimas horas, un colombiano se ha hecho viral en redes sociales por su arriesgado accionar, como lo ha tildado la comunidad en redes sociales, de usar las poderosas gafas Apple Vision Pro. Aunque el video dura pocos segundos, algunas mujeres may

ores, en medio de su curiosidad, se asoman para ver por qué este hombre escribe en el aire.

Al conocerse este video, miles de internautas reaccionaron con cientos de mensajes: "La última cosa que se me ocurriría hacer con unas Vision Pro: usarlas en TransMilenio", "Con esas gafas se puede mejor comprar un carro o una moto y no irse en TransMilenio", "Tiene para las vision pro que cuestan desde 3.500 dólares y se va en TransMilenio?, fueron algunos de los más leídos.

El hombre se pronunció por las críticas

Tras los miles de comentarios que se conocieron en las redes, este mismo hombre se defendió meiante un video y aseguró que ven esto como "envidia".

"Qué interesante que hace 20 días les grabé un video diciendo que el mayor defecto de los colombianos era el vivir siempre compitiendo con los demás y hoy levantarme con un problema, que muchos hablamos, que es la envidia", dijo de entrada en la grabación.

Tras los comentarios, el hombre reflexionó sobre dos temas, enfocándose sobre Transmilenio: "¿Una persona que tiene plata no tiene por qué usar transporte público? (...) Eso no implica que si tengo plata o no me puedo montar en el TransMilenio, o que me tiene que pasar algo como para que me tenga que dar cuenta en la realidad en la que vivimos".

¿Por qué esperar a que me pase algo, para demostrar... algo? (...) ¿Quién nos construyó esa necesidad de tenerle que desear el mal a los demás?", cuestionó.

Y concluyó: "La mentalidad en Colombia, creo, es 'que se jodan todos'. Lo cual me parece loquísimo y creo que hay que cambiarlo".

¿Cuánto cuestan las Apple Vision Pro?

Las tiendas Apple de Estados Unidos comenzaron a vender este viernes las Vision Pro, sus gafas de realidad mixta que cuestan 3.499 dólares, alrededor de 14 millones de pesos colombianos, en su primer gran lanzamiento desde el Apple Watch hace nueve años.

Apple considera las Vision Pro como su primera incursión en la "computación espacial", negándose a emplear el término de realidad virtual, típicamente asociado a los aficionados de la tecnología.

La compañía aseguró que están disponibles 600 aplicaciones y juegos específicamente diseñados para las Vision Pro, junto con un millón de aplicaciones compatibles.