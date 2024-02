Yeferson Cossio enloqueció a sus seguidores tras detalles de su recuperación: video

Yeferson Cossio continúa siendo el objetivo de todos los medios de comunicación, tras haber sido sometido a una profunda cirugía el mes de septiembre, lo que ha provocado que todos sus seguidores estén pendiente a su recuperación, ya que el procedimiento ha impedido que el ciudadano antioqueño pueda caminar por sí mismo durante los últimos meses.

Por medio de sus redes sociales, Yeferson Cossio ha mostrado el paso a paso de su recuperación tras la cirugía que se sometió para aumentar de altura, la cual fue un tema más de estética que recomendación médica y que ha dejado sorprendidos a todos los seguidores del antioqueño, pues es un proceso que no es frecuente en Colombia.

Avances de la recuperación de Yeferson Cossio

Tras seis meses de su cirugía, Yeferson Cossio dejó ver por medio de su cuenta personal el comienzo de las terapias que le ayudarán a volver a caminar sin muletas y silla de ruedas, dejando claro que es un proceso un poco doloroso, pero que será útil para recuperar la fuerza y el equilibrio de su propio cuerpo.

Los ejercicios consisten apoyar, estirar y hacer fuerza controlada con sus piernas, esto con el fin de recuperar el equilibrio y poder caminar por su propia cuenta, dejando a un lado las muletas y la silla de ruedas, las cuales ayudaron al reconocido influenciador tras someterse al proceso quirúrgico.

Otro de los ejercicios que ha dejado de que hablar en las redes sociales y que fueron revelados por Yeferson Cossio es una con suspensión en el aire, en donde el médico le ayuda al antioqueño a realizar desplazamientos cortos (caminando) sin cargar todo su cuerpo, esto con el fin de volver a recuperar la movilidad de sus piernas.

En las imágenes dadas a conocer en la cuenta personal del reconocido influenciador, se puede observar a Yerferson Cossio un poco más delgado, pues estuvo en una dieta estricta, además de pérdida de masa muscular, pues el antioqueño no ha podido realizar su rutina de gimnasio, lo cual lo ha afectado físicamente.

Yeferson Cossio contó los momentos difíciles tras la cirugía

Por otro lado, el reconocido influenciador dio a conocer que ha vivido momentos muy complicados después de la cirugía. Uno de ellos es relacionado con el descanso, pues afirmó que el sueño ha sido interrumpido por el dolor de sus piernas, motivo por el cual, no ha podido descansar de la manera adecuada.

"De por sí yo duermo poquito. Normalmente, duermo de 4 a 6 horas al día. Y yo voy a dormir mucho por día, pero no soy capaz. Pero estos días, los últimos 11 o 12, no he podido dormir sino de a dos horas cada día, máximo. Y eso, interrumpidas en lapsos interrumpidos de 15 o 20 minutos por el dolor de mis piernas".

Le puede interesar: Arriesgado: hombre se subió a TransMilenio con las gafas Apple Vision Pro